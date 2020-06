Premiarán a 3 prácticas culturales con un monto estímulo de $ 60 mil cada una

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su Programa de Cultura y el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Catamarca invitan a participar de “Cultura Imaginada. Edición Especial 2020”, que este año se realizará en un formato especial debido a las restricciones sanitarias y, al mismo tiempo, buscando mitigar las dificultades que esto genera en el campo económico, social y funcional del trabajo cultural.

Por medio de este programa, se seleccionarán tres prácticas culturales de Catamarca, cada una de las cuales recibirá un monto estímulo de $ 60.000.

“Cultura Imaginada” es una convocatoria destinada a las/os hacedoras/es culturales independientes del país que, a través de las artes, la producción y la gestión, vienen desarrollando propuestas de acción cultural comunitaria.

Esta actividad reconoce el trabajo de las prácticas culturales, con un monto estímulo en dinero, fortalece su tarea mediante encuentros de coformación y capacitación, difunde su accionar por distintos medios, además de sostener un seguimiento y compromiso permanente para facilitar herramientas que impulsen sus virtudes.

Desde su primera edición en 2016, “Cultura Imaginada” ha colaborado directa e indirectamente con más de 280 prácticas de todas las regiones del país, acompañando el crecimiento de muchas, con acciones concretas y poniendo énfasis en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de sus identidades.





Requisitos

La convocatoria está destinada a hacedores/as culturales independientes que se enmarquen en estos requisitos:

Los interesados deberán llevar a cabo trabajos dirigidos a comunidades definidas por temáticas, población destinataria y/o territorios. Por ejemplo: niñez en situación de vulnerabilidad social, realizadores audiovisuales de pueblos originarios, teatro comunitario, orquestas infantojuveniles, diseño, elaboración y comercialización de piezas artesanales con valor identitario, narradores orales, promoción de la lectura en hogares de adultos mayores, educación no formal en medio ambiente a través de las artes, plataformas virtuales con contenidos literarios, etc.

Deberán estar constituídos como grupos, colectivos, instituciones o personas individuales, con o sin personería jurídica: Por ejemplo: centros culturales, bibliotecas populares, centros comunitarios, cooperativas culturales de trabajo, asociaciones civiles, fundaciones, medios de comunicación populares, etc.

Que posean espacio edilicio en calidad de propietarios, alquiler o comodato.

Que tengan al momento de la inscripción al menos 1 año de implementación de sus prácticas.

Para descargar ficha de inscripción y reglamento de la Edición Especial 2020:

http://bit.ly/CulturaImaginada2020

Para conocer más sobre Cultura Imaginada:

http://bit.ly/CulturaImaginada