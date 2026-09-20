Presentan en Argentina una novedosa terapia para aliviar la migraña

La migraña es una de las formas de dolor de cabeza que puede generar mayores niveles de incapacidad y afectar de manera profunda la vida cotidiana. En sus manifestaciones más severas, las crisis pueden interferir con el trabajo, la vida familiar y las actividades habituales, incluso cuando los pacientes ya han atravesado distintos tratamientos disponibles.

En este contexto, una novedosa estrategia terapéutica será presentada en Argentina durante la Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo (SIMI 2026), que comienza este lunes en Buenos Aires. Se trata de una alternativa mínimamente invasiva dirigida particularmente a pacientes con migraña crónica refractaria, es decir, aquellos que continúan padeciendo una elevada cantidad de días de dolor pese a haber recibido tratamientos farmacológicos y otras opciones terapéuticas.

La propuesta apunta hacia un mecanismo diferente: mediante técnicas de neurorradiología intervencionista, busca actuar directamente sobre la circulación meníngea relacionada con los procesos que participan en la generación y mantenimiento del dolor migrañoso.

Cuando la migraña persiste pese a los tratamientos

Para que el "dolor de cabeza" se haya convertido en una expresión utilizada para describir cualquier problema importante en la vida cotidiana, explica el planteo de base, debe tratarse de una afección relevante tanto por su agresividad como por su incidencia. La migraña constituye una de sus variantes y suele ser una de las más invalidantes.

Durante los últimos años surgieron diferentes alternativas para intentar prevenir o controlar las crisis. Entre ellas se encuentran tratamientos preventivos, toxina botulínica y medicamentos dirigidos. Sin embargo, existe un grupo de pacientes que continúa presentando una gran cantidad de días de migraña por mes aun después de haber probado las opciones disponibles.

Son precisamente esos pacientes los que conforman el grupo de interés para esta nueva estrategia.

En los casos de migraña crónica refractaria, la persistencia de los síntomas puede mantener una carga de enfermedad elevada durante períodos prolongados. Frente a esta situación, la neurorradiología intervencionista comenzó a explorar una posibilidad diferente: intervenir directamente sobre los vasos relacionados con los mecanismos que participan en la aparición del dolor.

El sistema trigeminovascular, en el centro de la estrategia

El fundamento de la técnica parte de conocimientos que la neurología viene desarrollando desde hace años sobre el denominado sistema trigeminovascular.

Pedro Lylyk, neurorradiólogo y director del ENERI y la Clínica La Sagrada Familia, explica que se trata de una compleja interacción entre terminaciones nerviosas, meninges y vasos sanguíneos que rodean al cerebro y que desempeña un papel importante en la generación y el mantenimiento del dolor migrañoso.

Los avances tecnológicos permitieron trasladar ese conocimiento hacia una intervención de alta precisión. A través de instrumentos extremadamente pequeños, los especialistas pueden acceder a territorios vasculares específicos y actuar sobre ellos.

El procedimiento utiliza microcatéteres diminutos, que habitualmente son introducidos desde una arteria de la muñeca. Bajo control angiográfico, el especialista puede avanzar por el sistema vascular hasta alcanzar la arteria meníngea media y llegar de manera selectiva al territorio que se busca tratar.

Lidocaína directamente en la arteria meníngea media

Una de las estrategias que actualmente se encuentra en desarrollo consiste en administrar lidocaína, un anestésico local, directamente dentro de la arteria meníngea media. El objetivo es modular temporalmente los mecanismos involucrados en el dolor migrañoso. La posibilidad de actuar directamente sobre ese territorio vascular constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta y explica el interés que comenzaron a despertar los primeros resultados internacionales.

La técnica se desarrolla mediante un procedimiento mínimamente invasivo en una sala de angiografía. El acceso permite que el especialista navegue con el microcatéter hasta la circulación meníngea y trate de manera altamente selectiva el territorio de interés.

Según Lylyk, se trata de una intervención que ya está disponible en Argentina, aunque la indicación se analiza individualmente y requiere previamente una evaluación multidisciplinaria.

El tratamiento está particularmente orientado a personas que continúan presentando una elevada carga de migraña y síntomas incapacitantes pese a haber recibido los tratamientos preventivos disponibles.

Los resultados publicados y los casos de éxito

Uno de los antecedentes más importantes mencionados sobre esta estrategia fue publicado en The British Medical Journal (BMJ). La experiencia incluyó a 45 pacientes con cefalea refractaria, quienes sufrían, en promedio, más de 27 días de dolor de cabeza por mes, a pesar del tratamiento farmacológico.

Los resultados registrados después de la intervención fueron:

Cerca de dos de cada tres pacientes experimentaron alivio inmediatamente después del procedimiento.

experimentaron alivio inmediatamente después del procedimiento. Luego de un mes, más de la mitad había reducido en más de un 50% la cantidad de días con cefalea .

había reducido en más de un . El grupo estudiado estaba compuesto por pacientes con cefalea refractaria que, pese a recibir medicación, mantenían una elevada frecuencia de dolor.

Estos resultados fueron presentados durante el Congreso 2026 de la Society of Neuro Interventional Surgery (SNIS), en Estados Unidos, por el neurointervencionista David Fiorella.

La experiencia constituye uno de los principales antecedentes publicados hasta el momento y despierta interés por la posibilidad de ofrecer una alternativa a personas que continúan buscando una solución después de haber atravesado distintos tratamientos.

Dos disciplinas que comienzan a encontrarse

Para Lylyk, el desarrollo de esta alternativa representa un punto de encuentro entre dos áreas de la medicina: la neurología, que permitió profundizar la comprensión de los mecanismos de la migraña, y la neurorradiología intervencionista, que actualmente cuenta con herramientas capaces de alcanzar vasos de apenas milímetros con un alto nivel de precisión.

El especialista sostiene que esta convergencia permite abordar los mecanismos relacionados con el dolor desde una perspectiva diferente.

La nueva estrategia, sin embargo, no plantea sustituir las terapias existentes. Por el contrario, se presenta como una posibilidad destinada a un grupo muy seleccionado de pacientes que continúa severamente limitado por la enfermedad después de haber probado múltiples opciones terapéuticas.

En ese sentido, la selección de los pacientes constituye un elemento central de la aplicación del procedimiento. La indicación no se plantea de manera general para todas las personas que padecen migraña, sino que requiere una evaluación individual y multidisciplinaria.

Un tratamiento que ya está disponible en Argentina

El procedimiento ya puede realizarse en Argentina. De acuerdo con la explicación de Lylyk, se desarrolla en una sala de angiografía mediante un acceso arterial mínimamente invasivo.

El proceso contempla el ingreso vascular y la navegación de un microcatéter hasta la circulación meníngea. Una vez alcanzado el territorio seleccionado, el especialista puede realizar el tratamiento de manera altamente selectiva.

El abordaje, por lo tanto, combina el conocimiento de los mecanismos neurológicos de la migraña con herramientas propias del intervencionismo vascular.

La técnica será uno de los temas que formarán parte de la Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo (SIMI 2026), que comienza este lunes en Buenos Aires y que reúne a más de 1.500 profesionales de la salud provenientes de 40 países. Lylyk es además director del congreso que se desarrolla en la Argentina.

Una alternativa prometedora, pero todavía en evaluación

La aparición de esta técnica abre un interrogante sobre el futuro del tratamiento de la migraña: si una enfermedad neurológica tan frecuente e incapacitante puede convertirse en una nueva indicación para determinados tratamientos endovasculares.

Los resultados publicados hasta ahora son alentadores, pero el propio estado de desarrollo de la estrategia impone cautela respecto de sus alcances definitivos. Todavía son necesarios nuevos estudios que permitan establecer con mayor precisión qué pacientes pueden beneficiarse, cuánto tiempo puede durar el efecto y cuál será el verdadero lugar de estas terapias dentro del tratamiento de la migraña.

La evidencia disponible muestra casos de alivio inmediato y una reducción significativa de los días con cefalea en una parte importante de los pacientes estudiados. Pero la evolución de esta alternativa dependerá de nuevos trabajos que permitan ampliar el conocimiento sobre sus resultados y definir con mayor exactitud su utilidad clínica.

Por ahora, la propuesta se presenta en Argentina como una estrategia mínimamente invasiva destinada a pacientes cuidadosamente seleccionados con migraña crónica refractaria, especialmente aquellos que continúan severamente afectados pese a haber probado las opciones terapéuticas disponibles. La posibilidad de acceder directamente a la circulación meníngea mediante microcatéteres representa el eje de una técnica que comienza a abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de alternativas para quienes todavía conviven con crisis de dolor incapacitantes.