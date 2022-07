Profesionales de la sanidad marcharán este jueves en reclamo por mejoras salariales

La protesta se venía preanunciando desde hace un par de semanas y se cree que llegará a ser importante, porque en los últimos días los reclamos en el sector han crecido y a la fecha los que lograron entablar un diálogo con el Ejecutivo provincial, aún no han tenido una resolución sobre lo que vienen solicitando. En este caso, la manifestación está promovida por FesProSa y Aprosca y será sobre Avda. Pte. Castillo, frente a Casa de Gobierno, donde se desarrollará el momento más significativo .

La concentración dará inicio a las 8 hs en el Hospital "San Juan Bautista", desde donde se movilizarán hasta el CAPE, que es el punto de encuentro con todos los profesionales, médicos y personal de salud. Desde allí partirán, alrededor de las 8.30 hasta el frente de la sede gubernamental. Por lo tanto, los profesionales de la salud adheridos a esta entidad gremial estarán de paro durante este jueves y viernes y por lo tanto, los nosocomios estarán con guardias mínimas y solo se atenderán urgencias.

Está previsto que se entregue un petitorio con los puntos centrales del reclamo, los que rondan en torno a solicitar un piso de salario de $140 mil, además doce adicionales que no se están pagando, estos por responsabilidad en la profesión, entro otros. Por supuesto figurará la recomposición del 100%, además de condiciones dignas de trabajo y jubilación por insalubridad.

Quite de colaboración

En tanto, desde ATE Salud, también se anunciaron medidas para este jueves. No van a marchar como gremio junto a Aprosca, pero no se descarta que trabajadores y profesionales alineados en este gremio se sumen individualmente a la otra manifestación. Lo que tiene previsto la entidad que tiene como referente a José "Tato" Traverso van a protestar con un quite de colaboración en todos los CAPS y hospitales de la provincia.

La modalidad va a consistir en presentarse a trabajar "porque la idea es no dejar de atender a nuestros pacientes" y cada 1 o 2 horas por turno, realizar una manifestación en las afueras de las instituciones, para de esta manera marcar el estado de protesta y descontento con la realidad del sistema de salud.

Tanto esta entidad y la que dirige Julio Sánchez, persiguen los mismos objetivos en cuanto a la calidad y mejora salariales pero en los hechos, no se ha logrado que unifiquen y se manifiesten unidos ante las autoridades, tanto de Salud como del Ejecutivo provincial. Ni mencionar a ATSA, que el respecto se ha mantenido en silencio, en cuanto a las protestas pero sí ha presentado un pedido de aumento salarial, que aún no tuvo respuesta.

Enfermeros y pediatras

Los que no están encolumnados en ninguna de estas opciones gremiales y que vienen reclamando mejoras en sus salarios y condiciones laborales, son los pediatras del Hospital de Niños "Eva Perón" y los enfermeros auto convocados. Ambos grupos ya lograron entablar dialogo pero sin frutos, por lo que las reuniones que se obtuvieron no han sido, hasta ahora, sino dilaciones en las protestas que venían realizando.

Desde los profesionales del nosocomio pediátrico, indicaron a La Unión que no serán parte de la protesta de este jueves y plantearon seguidamente "nuestro reclamo viene desde hace meses y seguimos en asamblea aunque estamos en diálogo. Nosotros apoyamos a todo el equipo de salud en un justo reclamo de salario digno".