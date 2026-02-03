Provincia y municipios unifican criterios para ejecutar obras estratégicas con recursos mineros

En una jornada clave para la planificación del desarrollo territorial en el interior de Catamarca, el gobernador Raúl Jalil encabezó un encuentro de trabajo de alto nivel con los intendentes Raúl Úsqueda, de Fiambalá, y Ramón Gutiérrez, de Villa Vil, perteneciente al departamento Belén.

La reunión tuvo como eje central la coordinación de acciones directas y la definición de un ambicioso paquete de obras públicas que se financiarán íntegramente con recursos generados por la actividad minera. Esta articulación entre el Ejecutivo Provincial y los gobiernos locales busca optimizar el uso de fondos provenientes de diversas fuentes legales y contractuales, tales como el fideicomiso minero, las regalías y los aportes extraordinarios de las empresas operadoras.

Uno de los puntos más urgentes de la agenda fue la confirmación de la adquisición de bienes de capital destinados a mejorar la calidad de vida y la respuesta ante emergencias en comunidades de alta montaña. Gracias a la disponibilidad de recursos mineros, se informó que se concretará la compra de una ambulancia equipada específicamente para la localidad de Laguna Blanca.

De manera complementaria, el plan de equipamiento incluye la entrega de una camioneta para la comunidad de Carachi, garantizando así una mayor movilidad y conectividad para los pobladores de estas zonas geográficamente alejadas. Estas adquisiciones representan un paso fundamental en la política de reinversión del capital extractivo en servicios básicos y bienestar social.

El financiamiento para la jurisdicción de Fiambalá recibió un impulso significativo tras confirmarse que la empresa Zijin-Liex realizará un aporte extraordinario de $400 millones de pesos. Este monto será ingresado de forma directa al Fideicomiso Minero con un destino específico: la ejecución de obras de infraestructura en el distrito.

Bajo la premisa de transparencia y consenso institucional, se acordó que la próxima semana diversos equipos del Ejecutivo Provincial se trasladarán a Fiambalá para participar de audiencias públicas. En estas instancias de participación ciudadana se definirá el plan de obras prioritarias, asegurando que la inyección de capital minero responda a las necesidades reales manifestadas por los vecinos de la zona.

El plan de obras: infraestructura, riego y conectividad

En el marco del diálogo constructivo con el municipio fiambalense, la administración provincial ha delineado una serie de proyectos estratégicos que serán presentados como propuesta técnica a la comunidad. Entre las obras de mayor impacto social y turístico se destacan la construcción de un nuevo Polideportivo y la puesta en valor de las Termas de Fiambalá, principal motor económico de la región. Asimismo, el plan incluye la terminación del camino a Chuquisaca, una vía esencial para lograr la conexión terrestre entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra.

En materia de infraestructura hídrica y vial, se proyectan obras de riego y canales sobre los cauces de los ríos Guanchín y Las Lozas, vitales para el sostenimiento de la actividad agropecuaria local, además de la construcción de un bypass en la localidad de Palo Blanco para optimizar el tránsito y la seguridad vial de los residentes y visitantes.

La relevancia de los acuerdos alcanzados quedó reflejada en la composición de la mesa de trabajo, que contó con representantes de todas las áreas involucradas en la gestión del territorio. Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y la ministra de Minería, Teresita Regalado.

El respaldo legislativo también estuvo presente mediante la asistencia del diputado nacional Sebastián Nóblega y la senadora departamental por Tinogasta, Pamela López, reforzando la visión de que la minería debe funcionar como un motor de transformación social y económica a través de una administración responsable y coordinada de sus excedentes.