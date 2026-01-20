Pueblo Perdido de la Quebrada suma un taller gratuito de cerámica precolombina

La Agenda Verano 2026, organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, continúa desplegando una variada oferta de actividades culturales, recreativas y educativas pensadas para vecinos y turistas durante el receso estival. En ese marco, una de las propuestas destacadas será un nuevo taller gratuito de cerámica precolombina, que se desarrollará en el emblemático Pueblo Perdido de la Quebrada, con el objetivo de promover la creatividad, el aprendizaje y la revalorización de las culturas originarias que habitaron el valle hace miles de años.

El encuentro está previsto para el próximo viernes 23, y propone un primer acercamiento al arte cerámico desde una mirada histórica y patrimonial, tomando como eje las culturas precolombinas Aguada y Condorhuasi. Estas civilizaciones se caracterizaron por una rica y diversa producción cerámica, con un fuerte contenido simbólico, expresado a través de figuras antropomorfas, zoomorfas y vasijas, elementos que serán abordados durante la jornada.

La actividad estará a cargo de Carlos Reynoso, profesor de Artes Visuales y artesano, con una trayectoria de 16 años en el ámbito artístico y una destacada participación en ferias provinciales y nacionales, además de concursos donde obtuvo diversas menciones y premios. Su trabajo ha sido reconocido recientemente en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde en su última edición recibió el primer premio en el rubro cerámica tradicional, consolidando su prestigio dentro del circuito artesanal.

Durante el taller, Reynoso compartirá conocimientos teóricos y prácticos sobre las técnicas de modelado utilizadas por las culturas prehispánicas del noroeste argentino, así como también sobre los materiales, formas y significados que daban identidad a cada pieza. La propuesta apunta no solo a la producción artística, sino también a generar un espacio de reflexión sobre la importancia de preservar y difundir el patrimonio cultural ancestral.

El taller se desarrollará en el horario de 10 a 12 horas, tendrá una duración de dos horas y será de carácter gratuito, aunque con inscripción previa, debido a que los cupos son limitados. Las personas interesadas en participar deberán comunicarse al 3834 68-2980 para reservar su lugar.

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades buscan fortalecer el vínculo entre el turismo, la cultura y la identidad local, ofreciendo experiencias que combinan entretenimiento y aprendizaje, y que ponen en valor espacios históricos como Pueblo Perdido de la Quebrada, uno de los sitios arqueológicos más representativos de la Capital.

La Agenda Verano 2026 contempla una amplia programación que incluye talleres, visitas guiadas, espectáculos y propuestas al aire libre, pensadas para públicos de todas las edades. Para conocer el cronograma completo de actividades, los interesados pueden ingresar a www.sfvc.travel o consultar las redes sociales oficiales SFVC Turismo, donde se difunden de manera permanente las novedades y propuestas disponibles durante la temporada.