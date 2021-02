Pusieron en funcionamiento la Onda Verde en Avda. Juan Pablo Vera

Ya se encuentra en funcionamiento el sistema sincronizado de semáforos para agilizar la circulación vehicular y brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos en la Avda. Juan Pablo Vera. Las modificaciones implementadas por la Administración de Semáforos de la Municipalidad surgen de la necesidad de programar adecuada y eficientemente el sistema de circulación sobre la avenida.

Esto genera cambios en los movimientos de algunas intersecciones de la Ciudad. en Avenida Juan Pablo Vera y Ayacucho ya no se podrá girar hacia la izquierda sobre la Avenida, en consecuencia de oeste a este no se podrá girar hacia el norte por Ayacucho y circulando de este a oeste no se podrá girar hacia el sur por Ayacucho.

Además, en Avenidas Juan Pablo Vera y Virgen del Valle, se incorporan nuevos movimientos, uno es el giro a la izquierda sobre Av. Juan Pablo Vera circulando de oeste a este hacia el norte por Av. Virgen del Valle. El otro es el giro a la izquierda sobre Av. Juan Pablo Vera circulando de este a oeste hacia el sur por Av. Virgen del Valle.

Las modificaciones surgen de la programación y simulación de sincronismo realizadas en el área de ingeniería de tránsito, siendo lo propuesto lo más adecuado y eficiente para implementar la Onda Verde en la mencionada avenida.

Por motivo de estos cambios se modificatambién el recorrido de la línea de colectivo 109, que en adelante circulará por calle Maipú hacia Avenida Belgrano y dejará de hacerlo por calle Ayacucho en el tramo comprendido entre Avenida Juan Pablo Vera y Avenida Belgrano. Con este avance, Juan Pablo Vera se suma a las Avenidas Belgrano, Güemes, Alem y otras que ya cuentan con la “onda verde”, sistema sincronizado de semáforos que agiliza la circulación vehicular y brinda mayor comodidad y seguridad a los vecinos.