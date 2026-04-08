Ranking de las empanadas: ¿la tucumana es realmente la mejor?

Cada 8 de abril, la Argentina celebra el Día de la Empanada, una de las preparaciones más emblemáticas de su identidad culinaria y un plato que atraviesa costumbres, regiones y generaciones. Presente en reuniones familiares, fechas patrias, comidas cotidianas y celebraciones provinciales, la empanada conserva un protagonismo singular dentro de la gastronomía nacional, con variantes que reflejan la diversidad cultural del país.

En ese universo de sabores, los clásicos continúan dominando la escena, aunque en los últimos años comenzaron a ganar terreno opciones más innovadoras y gourmet. Los datos relevados por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) permiten trazar un mapa preciso de las preferencias argentinas y confirmar, una vez más, el peso cultural y comercial de este producto.

El ranking de las más elegidas

De acuerdo con las preferencias relevadas por el sector gastronómico, las variedades más consumidas en la Argentina mantienen una fuerte impronta tradicional.

El ranking nacional de sabores está encabezado por:

Carne suave (20%)

Jamón y queso (19%)

Pollo (11%)

Carne cortada a cuchillo (10%)

Humita (7%)

Verduras (6%)

Roquefort con jamón (5%)

Carne picante (5%)

Capresse (5%)

Cebolla (4%)

Calabaza (4%)

Cheeseburger (4%)

La lista exhibe con claridad el predominio de los sabores históricos, particularmente las distintas variantes de carne, aunque también deja ver la consolidación de opciones más contemporáneas como capresse o cheeseburger, que muestran la evolución del producto sin perder su esencia.

La empanada tucumana, la mejor del mundo

Dentro del amplio repertorio argentino, la gran protagonista a nivel internacional es la empanada tucumana, distinguida por la guía gastronómica TasteAtlas como la mejor empanada del mundo dentro de su ranking global de especialidades regionales.

La preparación obtuvo una calificación de 4,4 puntos sobre 5, un reconocimiento que la posiciona como una de las expresiones más representativas de la cocina argentina en el exterior.

Su receta clásica conserva una identidad muy definida, basada en carne cortada a cuchillo, cebolla, huevo, condimentos regionales y masa horneada. Ese equilibrio entre técnica, tradición y sabor fue uno de los elementos destacados en la valoración internacional, consolidando a la variante tucumana como un verdadero emblema gastronómico del país.

¿Cuántas empanadas consumimos?

El peso de la empanada no se explica solo desde lo simbólico. Los números de consumo reflejan con contundencia su lugar dentro de la dieta cotidiana de los argentinos.

Según datos de Apyce se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día. Es decir que cada argentino utiliza en promedio unas 50 tapas por año. Por ello la empanada ocupa el tercer lugar entre los alimentos más consumidos. En aplicaciones de delivery aparece como el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza. Estas cifras se elaboran a partir de la venta industrial de tapas, a lo que debe sumarse la fuerte producción casera, un componente clave en la cultura alimentaria argentina.

Un clásico argentino que ya conquistó el mundo

El fenómeno excede largamente las fronteras nacionales. La empanada argentina logró expandirse a múltiples mercados internacionales, consolidándose como uno de los grandes embajadores culinarios del país.

Actualmente existen locales y versiones argentinas en ciudades de España, Portugal, Brasil, República Checa, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Esta expansión confirma la capacidad de adaptación del producto a distintos paladares sin perder su raíz identitaria.

En el Día de la Empanada, el ranking de consumo y la distinción global de la variante tucumana no hacen más que ratificar una certeza profundamente argentina: la empanada sigue siendo uno de los sabores más representativos, masivos y queridos del país.