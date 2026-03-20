Ranking global de la felicidad 2026: ¿Qué lugar ocupa la Argentina?

El ranking mundial de la felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford junto a la consultora Gallup y con el respaldo de las Naciones Unidas, evaluó la percepción de bienestar en 143 países, confirmando una tendencia sostenida: la fuerte presencia de naciones europeas en los primeros puestos.

Por noveno año consecutivo, Finlandia se mantuvo en la cima del ranking, reafirmando su posición como el país con mayor nivel de bienestar percibido. El informe vinculó este liderazgo con factores estructurales como:

Estabilidad económica

Equidad social

Sistemas de protección estatal robustos

El podio fue completado por Islandia y Dinamarca, consolidando el predominio de los países nórdicos en materia de calidad de vida. Esta continuidad en los primeros lugares refleja un patrón persistente en el estudio, donde las condiciones estructurales de estas naciones se traducen en altos niveles de satisfacción entre sus ciudadanos.

Costa Rica irrumpe en la élite global

El dato más destacado de la edición 2026 fue el desempeño de Costa Rica, que alcanzó el cuarto lugar del ranking y logró un resultado histórico para América Latina.

El país centroamericano protagonizó un ascenso significativo:

En 2023 ocupaba el puesto 23

En 2026 escaló al puesto 4

Este salto estuvo impulsado principalmente por la fortaleza de los vínculos sociales y familiares, un factor clave en la medición del bienestar. Con este resultado, Costa Rica se convirtió en la primera nación latinoamericana en ingresar al grupo de los cinco países más felices del mundo, marcando un hito para la región.

El top 10 de los países más felices

El ranking global quedó conformado por una combinación de países europeos, junto con la irrupción de Costa Rica y la presencia de Israel:

Finlandia

Islandia

Dinamarca

Costa Rica

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza

La composición del listado refuerza la predominancia europea, con una marcada concentración de países del norte del continente.

El otro extremo: los países con menor bienestar

En contraposición, el informe identificó a las naciones con los indicadores más bajos de calidad de vida. En este grupo se destacan países de África y Medio Oriente, donde las condiciones de bienestar resultan significativamente más desfavorables.

Los países con menor nivel de felicidad son: Tanzania, Egipto, República Democrática del Congo, Líbano, Yemen, Botsuana, Zimbabwe. Malawi, Sierra Leona y Afganistán.

Este segmento del ranking evidencia la brecha global en términos de bienestar y percepción de calidad de vida.

América Latina: contrastes y posiciones

Dentro de América Latina, el informe mostró un panorama heterogéneo. Si bien Costa Rica logró un desempeño sobresaliente, otros países de la región se ubicaron fuera del top 10.

México se destacó al alcanzar el puesto 12, liderando el bloque latinoamericano por fuera de los diez primeros lugares.

En tanto, Argentina evidenció un retroceso en su posición:

En 2025: puesto 42

En 2026: puesto 44

Puntaje: 6.430

Otros países de la región se posicionaron de la siguiente manera:

Uruguay: puesto 31

Brasil: puesto 32

Chile: puesto 50

Paraguay: puesto 57

Estos datos reflejan una distribución diversa en los niveles de bienestar dentro del continente.

Retrocesos en economías desarrolladas

El informe también registró movimientos relevantes en países desarrollados. Estados Unidos salió del grupo de los diez primeros y descendió al puesto 23, mientras que Alemania se ubicó en el lugar 17.

Por su parte, el Reino Unido descendió al puesto 29, evidenciando cambios en la percepción de bienestar incluso en economías consolidadas.

El impacto de la tecnología en la felicidad

La edición 2026 incorporó un análisis específico sobre la influencia de la tecnología en la calidad de vida, con foco en el uso de redes sociales.

El informe señaló que:

Los adolescentes que utilizan redes sociales más de siete horas diarias registran menores niveles de satisfacción.

Este fenómeno se observó especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde se detectaron caídas significativas en el bienestar de menores de 25 años.

En contraste:

Quienes utilizan estas plataformas menos de una hora por día mostraron niveles de bienestar superiores, incluso por encima de quienes no las utilizan en absoluto.

Para profundizar en este fenómeno, los investigadores incorporaron nuevas metodologías y convocaron a especialistas, con el objetivo de comprender cómo el uso digital impacta en la percepción de felicidad en las sociedades contemporáneas.

En conjunto, el informe 2026 presenta un escenario global donde el liderazgo europeo se mantiene firme, América Latina encuentra un caso destacado en Costa Rica, y emergen nuevos desafíos vinculados a factores sociales y tecnológicos que influyen en la calidad de vida.