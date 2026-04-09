Reasfaltado en Avda. Los Legisladores: habrá corte total de tránsito

La Dirección de Vialidad Provincial confirmó la continuidad de los trabajos de reasfaltado en la Capital, con una nueva jornada de intervención prevista para este jueves sobre Avenida Los Legisladores.

Las tareas se concentrarán en un sector de alta circulación del corredor Norte-Sur, motivo por el cual se dispuso la interrupción total del tránsito vehicular durante gran parte del día. El corte se extenderá en el horario de 8:00 a 17:00 horas, lapso en el que las cuadrillas trabajarán sobre la calzada para avanzar con la recuperación del pavimento.

El tramo alcanzado por la restricción comprende:

Desde Avenida México

Hasta el acceso interno al Parque Adán Quiroga

Dentro del corredor Norte-Sur

La medida responde a la necesidad de ejecutar tareas de intervención directa sobre la calzada, lo que requiere liberar completamente la zona para permitir el despliegue de maquinaria, personal y señalización de seguridad.

Corte vehicular

Ante la interrupción dispuesta, Vialidad solicitó a los automovilistas y demás usuarios de la vía pública que utilicen calles alternativas para evitar demoras y reducir la congestión en los sectores adyacentes.

El organismo también remarcó la importancia de respetar la señalización preventiva instalada en la zona, elemento central para ordenar el tránsito y resguardar tanto a los trabajadores como a quienes circulen por las inmediaciones. Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

Elegir vías alternativas durante el horario de obra

Reducir la velocidad en sectores cercanos

Atender a la cartelería preventiva

Respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar

Evitar el ingreso al tramo intervenido

La intervención sobre Avenida Los Legisladores impacta en uno de los ejes más importantes para la conectividad urbana, por lo que el ordenamiento del tránsito aparece como una variable clave durante el desarrollo de las tareas.

Obras para optimizar circulación y movilidad

Desde la Dirección de Vialidad Provincial se indicó que estos trabajos forman parte del plan de mejora de la infraestructura vial, una estrategia orientada a sostener la recuperación de arterias clave de la ciudad.

El reasfaltado apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad sobre una avenida estratégica para la circulación entre el norte y el sur de la Capital.Dentro de los objetivos planteados para este tipo de obras se encuentran:

Optimizar la circulación vehicular

Mejorar la seguridad sobre la calzada

Favorecer la conectividad entre sectores urbanos

Aumentar la fluidez del tránsito

Fortalecer la movilidad en corredores principales

La intervención sobre la carpeta asfáltica busca, en términos operativos, mejorar el desplazamiento diario de vehículos particulares, transporte y servicios, especialmente en una zona de uso intensivo.