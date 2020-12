Recibieron sus premios los ganadores del concurso de música Mil Tonos de Verde

Este miércoles 23 en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia se entregaron los premios a los ganadores del concurso musical “Mil Tonos de Verde”.

En la ocasión recibieron sus premios la versión folklórica de la tradicional zamba, realizada a dúo por Paula Parache y Luis Bazán y una versión pop solista presentada por Pablo Figueroa, quienes fueron los ganadores de este concurso impulsado de forma conjunta entre el Ministerio de Cultura y Turismo y la Vicegobernación a propósito de los 70 años del registro de la zamba “Paisaje de Catamarca, por parte de su autor Rodolfo Polo Giménez.

Las dos versiones distinguidas recibieron un premio de 30 mil pesos en efectivo cada uno, más la producción audiovisual de su trabajo musical, premios que fueron aportados en forma conjunta por el Ministerio de Cultura y Turismo, la Vicegobernación de Catamarca y la diputada nacional Silvana Ginocchio, a modo de colaboración, para incentivar la participación de los músicos.

El concurso se suma a un proyecto de declaración de patrimonio inmaterial de la emblemática zamba en su 70 aniversario, propuesto por Ginocchio en el Congreso de la Nación.

Pablo Figueroa, uno de los ganadores, señalaba: “Estoy muy contento de poder haber podido participar de este concurso y sobre todo con esta hermosa zamba de mi provincia, yo vengo trabajando con la música desde hace más de diez años, feliz de que una de las versiones elegidas fue la mía”. Sobre su trabajo opinó: “Siempre trato de poner un toque personal a las interpretaciones que hago, me gusta mucho trabajar los covers, tengo un canal de Youtube que es Pablo Figueroa y allí hay varios covers y cada canción tiene su personalidad más allá que sea de otro artista. En este caso en una zamba del señor Polo Giménez, y trate de imprimirle mi personalidad llevándola a un lado más latino, relacionado más con el pop, tiene algo de jazz y siempre respetando la esencia y la tradición de la música, traté de respetar lo que es la estructura para que se la pueda bailar, pero con un toque personal”, destacó.

En tanto la pareja ganadora integrada por Paula Parache y Luis Bazán decía: “Entramos al concurso el ultimo día, todo fue muy rápido, trabajamos con la versión original de la zamba, queríamos destacar su verdadera identidad, con su letra, como “Polo” Gimenez la cantaba. Estamos felices de haber ganado, esto se convirtió en una cuestión familiar, nuestros hijos cantan todo el día la zamba en la casa”

“Nosotros no somos un grupo de música, Luis es músico de varios grupos y yo recién me sume a este proyecto que, espero, nos sirva para mostrar lo que somos capaces de hacer”, decía al final Paula Parache.

Sobre las obras ganadoras el jurado destacó la versión del Dúo Parache-Bazán por su legítima y creativa versión e interpretación folclórica armonizada a dos voces, con contracantos, rearmonizacion en guitarra y el buen empaste en las voces. Mientras que en el caso de la obra presentada por el músico Pablo Figueroa, se destaca su calidad vocal e innovación musical para una versión pop, acompañada en piano.

Participaron del acto de entrega de premios el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín, la diputada nacional, Silvana Ginocchio, en representación de la Vicegobernacion, Marcela Gurvin, el director de Gestión de Proyectos, Darío Rodríguez, el Director de Relaciones con los Municipios, Martín Giordani y el músico Juan Ignacio Molina.