Catamarca se prepara para la Bajada de la Virgen del Valle: piden prudencia en rutas por las peregrinaciones

En el marco de las Festividades Marianas en honor a la Virgen del Valle, este sábado 11 de abril se realizará en Catamarca la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen, en una jornada que convoca a miles de peregrinos y que motivó un refuerzo en las medidas de seguridad vial en toda la provincia.

Con motivo del desplazamiento de agrupaciones gauchas, jinetes y peregrinos que avanzan por rutas nacionales y provinciales hacia la ciudad Capital, la Jefatura de Policía solicitó a la comunidad extremar las precauciones para garantizar la seguridad durante los traslados.

En este contexto, se recomendó a los conductores evitar el uso de bocinas para no asustar a los animales, no circular por zonas donde se observe concentración de jinetes y respetar estrictamente las indicaciones de tránsito. Las medidas buscan prevenir accidentes en un escenario de alta circulación de fieles en distintos puntos de la provincia.

A su vez, se emitieron indicaciones específicas para los jinetes que participan de las peregrinaciones. Entre ellas, respetar las señales viales, utilizar elementos reflectantes o luminosos en horarios de baja visibilidad y circular siempre por la banquina o el extremo derecho de la calzada, en fila y evitando ocupar todo el carril.

La Bajada de la Sagrada Imagen se realizará este sábado a las 18.00, desde el Camarín hasta el Presbiterio, acto con el que quedará inaugurado el Septenario y que será presidido por el obispo diocesano Luis Urbanč.

En tanto, las actividades continuarán el domingo desde las 7.00 con la tradicional cabalgata desde el Predio Ferial hacia la Gruta, donde se celebrará una misa y posteriormente un desfile de agrupaciones gauchas.

Además, a las 17.00 se desarrollará la bicicleteada solidaria "Bajo tu manto pedaleamos", con salida desde Valle Viejo hacia la Catedral, junto a una colecta destinada a una escuela del departamento Paclín. De esta manera, la provincia vivirá un fin de semana marcado por la fe, la tradición y la solidaridad en honor a la Virgen del Valle.