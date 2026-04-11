¿Cómo estará el clima este sábado en Catamarca?

El pronóstico del tiempo para Catamarca este sábado 11 de abril indica condiciones estables a lo largo de toda la jornada. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que la mínima se ubicará en 16°C. Además, se prevén vientos leves de hasta 14 km/h y una humedad promedio del 76%.

Pronóstico para la mañana

Durante las primeras horas del sábado, no se esperan lluvias en la provincia. La humedad se mantendrá en torno al 76% y se registrarán vientos leves del sector norte con velocidades cercanas a los 14 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones continuarán estables, sin precipitaciones. La humedad descenderá levemente al 74% y los vientos rotarán levemente, manteniéndose del norte con intensidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico para la tarde y la noche

Para la tarde, el SMN no prevé lluvias en Catamarca. Se esperan vientos leves del noreste con velocidades de alrededor de 13 km/h.

En tanto, hacia la noche, el panorama se mantendrá sin cambios significativos: no hay precipitaciones previstas y se registrarán vientos leves del norte con intensidades cercanas a los 14 km/h.

Qué es el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional es el organismo oficial encargado de recopilar, analizar y difundir información meteorológica en Argentina. Entre sus principales funciones se encuentran la previsión del clima y del tiempo atmosférico, la emisión de alertas tempranas ante fenómenos peligrosos y la provisión de datos clave para actividades como la aviación, la agricultura y la navegación.

Para ello, el SMN cuenta con una red de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, complementadas con imágenes satelitales y modelos de predicción numérica.

Qué es un alerta meteorológico

El organismo define un alerta como la posible ocurrencia de una amenaza meteorológica, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones por parte de la población. Estos avisos suelen emitirse con una anticipación de entre 24 y 72 horas.

Por su parte, los avisos a muy corto plazo (ACP) advierten sobre fenómenos que pueden desarrollarse en cuestión de minutos, por lo que requieren una respuesta inmediata de la ciudadanía.

Las alertas pueden estar asociadas a lluvias, tormentas, temperaturas extremas u otros fenómenos fuera de las condiciones habituales.

Niveles de alerta del SMN

El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional contempla distintos niveles según la peligrosidad del fenómeno: