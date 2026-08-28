Rigen alertas naranja y amarilla por fuertes vientos en Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por vientos de variada intensidad para distintos departamentos de la provincia de Catamarca. La advertencia alcanza a Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, aunque las condiciones previstas presentan diferentes niveles de intensidad según cada zona.

La situación más severa se concentrará en las áreas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde rige una alerta naranja debido a la intensidad que podrían alcanzar los vientos del sector oeste.

En tanto, el resto de los departamentos alcanzados por el aviso se encuentra bajo alerta amarilla, con vientos que también podrían generar complicaciones debido a las ráfagas, la reducción de la visibilidad y otras condiciones asociadas al fenómeno.

Alerta naranja en la zona cordillerana

De acuerdo con la información difundida, la zona cordillerana de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta será afectada por vientos provenientes del sector oeste. Se esperan velocidades sostenidas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 130 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

Las condiciones previstas para estas zonas incluyen la posibilidad de distintos fenómenos asociados a la intensidad del viento. Entre ellos se encuentran:

Reducción de la visibilidad .

. Viento blanco .

. Ventisca .

. Ráfagas que pueden superar los 130 kilómetros por hora, especialmente en los sectores de mayor altura.

La alerta naranja representa el nivel de mayor intensidad previsto dentro de la advertencia emitida para los departamentos alcanzados. La combinación de vientos del oeste con velocidades sostenidas elevadas y ráfagas de mayor intensidad puede generar condiciones adversas, particularmente en las zonas cordilleranas y en los niveles más altos.

Alerta amarilla para amplias zonas de la provincia

Por otra parte, rige una alerta amarilla para el resto de los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, además de Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. En estas áreas se prevén vientos con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Aunque la intensidad prevista es menor que en las zonas alcanzadas por la alerta naranja, el fenómeno puede generar distintas alteraciones en las condiciones ambientales. Según la información brindada, los principales efectos previstos son:

Reducción de la visibilidad .

. Ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora .

. Un repentino aumento de la temperatura .

. Condiciones muy secas.

De esta manera, la advertencia meteorológica abarca tanto sectores cordilleranos, donde se esperan los vientos más intensos, como otras zonas de los departamentos involucrados, que también podrían verse afectadas por ráfagas y cambios repentinos en las condiciones.

Seis departamentos alcanzados por la advertencia

El alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional alcanza a una extensa zona de la provincia y comprende los departamentos de:

Antofagasta de la Sierra .

. Tinogasta .

. Belén .

. Santa María .

. Andalgalá .

. Pomán.

Dentro de esta área, la situación presenta diferencias según la ubicación geográfica.

La alerta naranja se concentra específicamente en la zona cordillerana de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde se esperan los registros más elevados de velocidad del viento. En cambio, la alerta amarilla comprende el resto de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, junto con los departamentos de Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

La diferenciación responde a la intensidad prevista para cada región y permite identificar las áreas donde se esperan las condiciones más severas.