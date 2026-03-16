Robo masivo de llaves de paso en Acuña Isi: más de 20 domicilios afectados

Durante las últimas horas, Aguas de Catamarca informó la detección de actos de vandalismo vinculados al robo de llaves de paso domiciliarias en el barrio Acuña Isi, una situación que generó inconvenientes en distintos hogares y obligó a desplegar un operativo técnico para restablecer el funcionamiento normal del servicio.

El episodio se registró específicamente en el sector comprendido por las calles Rafael Jijena Sánchez y Domingo Bravo, donde vecinos comenzaron a advertir irregularidades cuando el suministro de agua empezó a restablecerse progresivamente en la zona. La alerta inicial surgió a partir de llamados de usuarios que reportaban desbordes de agua en sus domicilios. Los reclamos coincidían en un mismo patrón: al momento de recuperarse la presión en la red, se producían pérdidas significativas dentro de las viviendas.

Frente a esta situación, personal operativo de la empresa se trasladó al sector para realizar un relevamiento técnico, con el objetivo de identificar el origen de las fugas que estaban afectando a múltiples domicilios.

Más de 20 robos detectados

El trabajo de inspección permitió confirmar la magnitud del problema. Según informaron desde la empresa, se constató el robo de más de 20 llaves de paso domiciliarias, un número que refleja la dimensión del episodio ocurrido en el barrio.

La mayoría de los casos detectados correspondía a instalaciones que contaban con medidores, lo que agravó la situación al momento en que el servicio volvió a recuperar presión. Como consecuencia de la ausencia de estas llaves, se produjeron pérdidas de agua en distintos domicilios, ya que el sistema no contaba con el mecanismo de corte necesario para controlar el flujo una vez que el suministro se normalizaba.

Entre los datos relevados por las cuadrillas se destacan:

Más de 20 robos de llaves de paso domiciliarias en el sector afectado.

Instalaciones con medidores entre las más perjudicadas.

Pérdidas de agua en múltiples viviendas al restablecerse la presión en la red.

Reclamos de usuarios por desbordes dentro de los domicilios.

La empresa explicó que este tipo de vandalismo no solo implica la sustracción de un componente de la instalación, sino que impacta directamente en el funcionamiento del sistema y en la vida cotidiana de los usuarios.

Operativo para asistir a los vecinos

Tras confirmar los robos, las cuadrillas de Aguas de Catamarca comenzaron a trabajar en el lugar con el objetivo de normalizar la situación y asistir a los vecinos afectados.

Las tareas incluyen la revisión de las conexiones domiciliarias, la reposición de los elementos faltantes y la verificación de que cada vivienda pueda recuperar el suministro sin pérdidas ni riesgos para las instalaciones. Este tipo de intervención resulta clave para evitar que las fugas continúen provocando desperdicio de agua o daños en las conexiones internas de los hogares.

Mientras continúan las tareas técnicas, la empresa mantiene el seguimiento del sector para garantizar que el restablecimiento del servicio se realice de manera segura y estable.

Vandalismo

Desde Aguas de Catamarca recordaron que los actos de vandalismo contra instalaciones del servicio afectan directamente a los usuarios. El robo de componentes como las llaves de paso genera múltiples consecuencias:

Pérdidas de agua potable.

Dificultades en la recuperación del servicio cuando vuelve la presión en la red.

Problemas dentro de los domicilios afectados.

Mayor carga operativa para las cuadrillas técnicas.

La empresa subrayó que la infraestructura de agua potable constituye un sistema esencial para el abastecimiento de toda la ciudad, por lo que su cuidado depende también de la colaboración de la comunidad.

Ahora y ante la reiteración de este tipo de hechos, desde la empresa solicitaron a la comunidad dar aviso inmediato ante cualquier situación sospechosa que involucre instalaciones del servicio.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la empresa:

Línea telefónica: 0800-888-8255

WhatsApp: 383-4900314

Mientras continúan los trabajos en el barrio Acuña Isi, el objetivo inmediato de las cuadrillas es restablecer plenamente el funcionamiento del sistema y reducir el impacto de los robos en los hogares afectados, en un episodio que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a actos de vandalismo.