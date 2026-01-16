Rociar alcohol en la goma del lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La goma del lavarropas es uno de esos lugares donde la suciedad se acumula rápidamente y hasta puede generar la aparición de moho. Esto puede provocar mal olor en el aparato, pero la buena noticia es que existe un método para solucionarlo: rociar alcohol.

Es un gesto rápido que ayuda a mantener el electrodoméstico en condiciones y a evitar problemas mayores.

Para qué sirve usar alcohol en la goma del lavarropas

El alcohol etílico o isopropílico es un gran aliado para la limpieza del lavarropas:

Desinfecta y elimina bacterias

Combate el moho

Quita el mal olor

Se seca rápido

No deja residuos pegajosos

Cómo limpiar la goma del lavarropas con alcohol: paso a paso

Poné alcohol en un rociador. Puede ser etílico o isopropílico. Abrí la puerta del lavarropas y separá bien la goma. Rociá por dentro y por fuera, sobre todo en los pliegues donde más se junta la suciedad. Dejá actuar entre 5 y 10 minutos. Pasá un trapo seco o una toalla vieja para retirar la suciedad. Dejá la puerta abierta para que se ventile y se termine de secar.

¿Cada cuánto conviene hacerlo?

Lo ideal es limpiar la goma del lavarropas una vez por semana, para evitar que se acumule tan rápido la suciedad. Si hay olor fuerte o moho visible, es mejor repetir el procedimiento cada 2 o 3 días hasta que desaparezca.

Errores que hay que evitar