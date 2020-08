Salud cerró la residencia de mayores " Casa Margarita"

La disposición fue emitida por la cartera sanitaria tras la denuncia formulada por un vecino. La residencia que no es más que una casa de barrio, no contaría con la habilitación correspondiente y se encuentra ubicada en Barrio CGT.

Tras la denuncia, Salud se dirigió al lugar y para concretar la inspección se solicitó la colaboración del personal de la Comisaría Novena, quienes acudieron sólo a los fines de prevenir cualquier disturbio que se pudiera ocasionar.

La clausura es por graves irregularidades, las cuales ya habían sido reclamadas en visitas y controles que la Dirección de Adultos Mayores anteriormente ya había realizado. Los encargados del lugar habían indicado que la casa ya no funcionaba como refugio, lo cual fue desmentido en la jornada de hoy. Según fuentes oficiales, en las anteriores inspecciones, los abuelos eran "escondidos" en otro espacio de la vivienda, para de esta manera hacer creer que efectivamente la residencia ya no trabajaba como tal. Hoy, y ante la denuncia, se comprobó que continuaban viviendo y que se cobraba por servicios que no se estaban prestando.

Ahora Salud puso en resguardo a los abuelos ubicando a los familiares para que fueran a buscarlos. En los casos que estos no pudieran hacerse cargo, ya se gestiona con otros centros privados para poder trasladarlos. La justicia intervendrá en el momento en que el ministerio formule la denuncia penal.

La directora de Adultos Mayores, del ministerio de Desarrollo Social, Betina Pandolfi, dijo que en el inicio de la pandemia recorrieron todos los geriátricos, en este caso particular se había detectado varias irregularidades por lo que se decidió clausurarlo hasta que cumplan con las condiciones necesarias para albergar a adultos. La casa con los adultos mayores hasta marzo pasado funcionaba como Casa de día pero luego habría informado que había cerrado.

NOTICIA EN DESARROLLO