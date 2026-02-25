Salud confirmó el traslado de Miqueas al Hospital del Niño Jesús de Tucumán

Tras el reclamo de la familia del menor de 11 años, pasado el mediodìa se confirmó oficialmente la derivación del paciente Miqueas Rasgido Alaniz al Hospital del Niño Jesús de la provincia de Tucumán, en un proceso que se encuentra en gestión desde el lunes 23 de febrero y que responde a una solicitud expresa de su familia.

La información fue comunicada por el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, institución que detalló que la articulación se realizó conforme a los protocolos vigentes, garantizando la continuidad asistencial y el acompañamiento necesario durante el traslado.

Una derivación solicitada por la familia

De acuerdo con el parte institucional, el traslado de Miqueas Rasgido Alaniz se concreta a solicitud expresa de su familia, en el marco del derecho a la salud y de las decisiones que los familiares pueden adoptar respecto del tratamiento y la atención médica de un paciente.

El hospital informó que la derivación se encuentra en gestión desde el lunes 23 de febrero, fecha a partir de la cual comenzaron las articulaciones necesarias para concretar el traslado. Este proceso implicó la coordinación entre instituciones sanitarias, respetando los mecanismos formales establecidos para garantizar que el paciente continúe recibiendo la atención correspondiente en el centro de destino.

Articulación institucional y protocolos vigentes

Desde el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón se precisó que se realizaron las articulaciones y coordinaciones correspondientes conforme a los protocolos vigentes. Esta mención remite a los procedimientos formales que regulan las derivaciones interprovinciales, asegurando que el traspaso se realice de manera ordenada y con respaldo médico adecuado.

El objetivo central de estas gestiones es garantizar:

La continuidad asistencial del paciente.

El acompañamiento necesario durante el traslado.

El cumplimiento de los protocolos establecidos.

El proceso no solo contempla la aceptación del hospital receptor, sino también la organización logística y sanitaria para que el paciente sea trasladado en condiciones seguras y con el soporte profesional requerido.

Traslado por vía terrestre

El comunicado oficial indicó que el traslado se realizará por vía terrestre. Esta modalidad implica la disposición de los recursos necesarios para asegurar que el paciente viaje bajo supervisión y con el equipamiento adecuado para su situación clínica.

La elección del medio terrestre forma parte de la planificación coordinada entre las instituciones intervinientes, en función de los protocolos vigentes y de las condiciones del paciente.

El reclamo de la familia

El caso de Miqueas repite de otros sucedidos en meses anteriores y que guardan relación con denuncias de mala praxis, las que por la premura y precaridad de la salud de los pacientes, no llegan a formalizarse en la Justicia.

Según el relato de la familia de Miqueas Alaniz, el niño ingresó por una apendicitis al "Eva Perón" y tras ser dado de alta, regresóal centro de salud acusando un agudo. Se le había producido una septicemia dado que durante la cirugía le perforaron el intestino. Por ello se lo intervino de nuevo y se le extirparon 70 centímetros de intestino delgado, según lo relatado por el padre del niño a La Unión.

Por la gravedad del cuadro es que comenzaron a reclamar el urgente traslado y para presionar este miércoles familiares del niño protagonizar un corte de calles sobre la Avenida Virgen del Valle y calle Zurita.