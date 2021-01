Salud intensifica la búsqueda de asintomáticos en los espacios de veraneo

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de las Áreas Programáticas, está llevando a cabo una vigilancia activa con test de antígenos en toda la provincia, más los recorridos de agentes sanitarios dando consejería sobre prevención, en el marco del Operativo Desafío Verano Saludable. Además, durante estos últimos 5 días, las villas veraniegas más concurridas han recibido el apoyo de COE Salud en terreno.

Esta búsqueda activa de sintomáticos pretende captar lo más rápido posible al positivo, mediante el test de antígenos para detección de SARS-CoV-2, e iniciar el aislamiento y acciones de bloqueo epidemiológico, para evitar que continúe la cadena de contagios. Desde el Ministerio de Salud se realizó capacitación y entrega de insumos a todas las Áreas Programáticas, sobre todo en los hospitales cabeceras de Área, y se va a reforzar este operativo de testeos en las villas veraniegas.

Algunos municipios, en una acción coordinada entre estos y el Ministerio de Salud, han realizado la compra de reactivos de antígenos y los profesionales, que dependen del Ministerio de Salud, los realizan en algunos de los hospitales zonales o locales, según el lugar donde se implemente. La directora de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, explicó que “en el caso de los municipios lo implementaron como una medida de cuidado para todos los ingresantes, como es el caso de Santa María y Tinogasta; en el caso del sistema de salud lo que estamos haciendo es un testeo orientado, porque este método de detección de antígenos es una herramienta muy valiosa que nos permite detectar sin necesidad de hacer PCR a las personas que presentan síntomas, si hay una persona con fiebre, dolor de garganta, cefalea, dolor muscular, esas personas son grandes candidatos a un test de antígenos, porque probablemente sean positivos Covid, lo que no significa que algún asintomático, por la gran circulación viral comunitaria que tenemos, que no pueda dar positivo, que de hecho está pasando”.

Dengue

Por otro lado, se intensificaron los recorridos de prevención de COVID y Dengue por parte de los agentes sanitarios en los lugares con más concurrencia de personas en las villa veraniegas. Los agentes entregan barbijos, alcohol en aerosol y refuerzan las indicaciones de los cuidados para evitar contagios.

Claudia Palladino, hizo hincapié en que “todos sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar a los otros, por eso es tan importante no minimizar al Covid, no pensar que se acabó, el Covid sigue en el mundo, en el país, y en la provincia”. “Y también, cuando soy llamado para control por el equipo, que hace un trabajo diario de seguimiento de estrechos y positivos, pensar que son personas que están trabajando las 24 horas y que por más que uno tal vez esté enojado, porque nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, ser respetuosos. Hemos tenido algunas situaciones de falta de respeto a la gente que con mucho cariño llama para cuidar. Una PCR no descarta que tengo que estar aislado, la manera de cuidar a otros, si soy estrecho o positivo, es sostener estos días que me dicen en casa para no contagiar a otros”, remarcó.