Salud invita al primer encuentro sobre diversidad y salud mental

En el marco del Mes de la Salud Mental, el Ministerio de Salud de la provincia invita a participar del primer encuentro de un ciclo de foros dedicado a analizar la relación entre diversidad y salud mental.

La primera jornada se desarrollará bajo el título "Políticas Públicas de Salud Integral con perspectiva de diversidad" y tendrá lugar el jueves 1 de octubre, de 8.30 a 12 horas, en el Cine Teatro Valle Viejo. La propuesta busca generar un espacio destinado a todas las personas interesadas en la temática y forma parte de una iniciativa que contempla distintos encuentros para abordar la diversidad desde el ámbito de las políticas públicas de salud integral.

El ciclo se desarrollará en el marco del Mes de la Salud Mental y tendrá como eje una perspectiva que incorpora la diversidad al abordaje de las políticas y prácticas vinculadas con la salud mental.

Organización de la Secretaría de Salud Mental

El encuentro es organizado por la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que tendrá a su cargo la propuesta junto con referentes con formación específica en la temática.

La jornada será coordinada por la Lic. Maria Florencia Ortega y el Prof. Agustin Tesini, quienes son presentados como militantes referentes y cuentan con formación académica específica en diversidad y salud mental. También estará presente personal de los equipos de los consultorios de salud integral de la Provincia, incorporando al encuentro la participación de los equipos que desarrollan su tarea en este ámbito.

La convocatoria reúne así distintos componentes: la participación de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, la coordinación de referentes con formación académica específica y la presencia de los equipos de los consultorios de salud integral de la Provincia.

Ley de Identidad de Género

Durante este primer encuentro se abordará la perspectiva de diversidad desde la Ley de Identidad de Género, uno de los ejes centrales definidos para la jornada.

La actividad también pondrá el foco en el cambio de paradigma en salud mental y diversidad, con el objetivo de trabajar sobre las transformaciones vinculadas con la manera de abordar estas temáticas desde las políticas públicas de salud. El programa contempla además la presentación de experiencias locales, de modo que el encuentro no se limite al desarrollo conceptual de los temas, sino que incluya experiencias vinculadas con el ámbito provincial.

De esta manera, la primera jornada del ciclo estará estructurada alrededor de tres ejes principales:

Perspectiva de diversidad desde la Ley de Identidad de Género.

Cambio de paradigma en salud mental y diversidad.

Presentación de experiencias locales.

Estos contenidos serán desarrollados durante la jornada prevista para el jueves 1 de octubre.

La participación de los equipos de salud integral

La presencia de los equipos de los consultorios de salud integral de la Provincia constituye otro de los componentes señalados en la convocatoria. Estos equipos participarán de la jornada junto con los coordinadores de la actividad, en un encuentro que busca poner en común diferentes aspectos vinculados con las políticas públicas de salud integral y la perspectiva de diversidad.

La convocatoria se inscribe dentro del trabajo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos y propone abordar la temática desde el ámbito de la salud pública.

El encuentro permitirá, además, incorporar experiencias locales al tratamiento de los contenidos previstos, vinculando los conceptos planteados durante la jornada con situaciones y experiencias desarrolladas en la provincia.