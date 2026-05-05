Salud Mental: fortalecen la asistencia a mujeres, varones y diversidades con nuevos protocolos

La Casa de la Mujer fue escenario de un Taller de Sensibilización en Perspectiva de Género, una instancia de trabajo conjunto organizada por la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad y la Dirección de Salud Mental. El encuentro tuvo como objetivo central avanzar en la confección de un flujograma y/o protocolo de trabajo destinado a operadores y operadoras de las líneas de atención 135 de Salud Mental y 200144 de Violencia de Género.

La actividad se inscribe en una línea de acción sostenida en el tiempo, que apunta a consolidar mecanismos de articulación entre distintas áreas del Estado. En este caso, el eje estuvo puesto en fortalecer los dispositivos de atención que intervienen en situaciones de vulnerabilidad, padecimiento subjetivo y violencia, con una mirada integral que contemple las particularidades de mujeres, varones y diversidades.

Articulación entre áreas

La directora de Mujeres, Género y Diversidad, Belky Pennise Zavaley, destacó el trabajo previo que permitió la concreción del taller y subrayó la importancia de la articulación con el área de Salud. Según explicó, el encuentro fue el resultado de reuniones anticipadas orientadas a optimizar el desempeño de los equipos.

"Hace tiempo que venimos trabajando con Salud en distintos dispositivos de manera articulada, y en esta ocasión mantuvimos reuniones previas para poder optimizar el trabajo arduo y silencioso que hacen nuestras operadoras y operadores de las Líneas 135 de Salud Mental y la 200144 de Violencia de Género", señaló.

En ese sentido, remarcó que el espacio permitió intercambiar experiencias entre quienes desempeñan tareas en ambas líneas, lo que contribuye a fortalecer la asistencia. El objetivo, indicó, es mejorar la respuesta frente a las demandas de la población, con especial atención en situaciones que requieren intervención inmediata y acompañamiento sostenido.

Entre los puntos centrales abordados en el taller se destacan:

Elaboración de un flujograma de atención .

. Diseño de un protocolo de trabajo conjunto .

. Intercambio de experiencias entre operadores/as .

. Fortalecimiento de la asistencia a mujeres, varones y diversidades.

Intercambio de recursos

Desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, la psicóloga Gabriela Yurquina puso en valor la importancia del encuentro entre equipos que, si bien trabajan en ámbitos distintos, comparten el abordaje del padecimiento de las personas.

"Tenemos muchas cosas en común y es necesario el intercambio de recursos para ayudarlas", expresó, al tiempo que destacó que el taller también funcionó como un espacio de revisión interna de los equipos.

En esa línea, señaló que el encuentro permitió analizar los impactos que se observan en los acompañamientos que se brindan desde ambas líneas, lo que aporta elementos para mejorar las intervenciones y ajustar las estrategias de asistencia.

Hacia un protocolo interministerial

La directora de Salud Mental, Carolina Álvarez, indicó que la capacitación entre operadores y operadoras de la Línea 135 en materia de violencia de género constituye un paso clave para la elaboración de un protocolo de trabajo conjunto.

Este instrumento será desarrollado entre los Ministerios de Salud y de Gobierno, a través de la Dirección de Salud Mental y el Hogar Warmi, con el objetivo de establecer criterios claros de intervención y derivación en casos complejos.

La iniciativa busca consolidar una respuesta coordinada entre organismos, que permita actuar de manera más eficiente frente a situaciones que requieren múltiples abordajes. La construcción de un protocolo común aparece así como una herramienta estratégica para ordenar la intervención y garantizar una atención adecuada.

El rol del Hogar Warmi

Por parte del Hogar Warmi, que gestiona la línea de atención 200144, participó Marcela Gómez, quien resaltó la importancia de avanzar en la articulación entre ambas líneas.

Según explicó, el trabajo conjunto permitirá subsanar obstáculos vinculados a la intervención de distintos equipos y organismos que abordan situaciones de violencia. En este sentido, el taller se presenta como un paso concreto hacia la mejora de la coordinación operativa y la optimización de recursos disponibles.

La Casa de la Mujer como espacio de contención

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de la Mujer, un espacio que cumple un rol central en la contención y el asesoramiento a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia. Allí, además de la asistencia directa, se promueve el fortalecimiento personal y el acceso a herramientas que permitan mejorar la calidad de vida.

La asesora del espacio, Mirtha Aranda, destacó el trabajo que se realiza desde la institución y el impacto que tiene en quienes reciben acompañamiento.

"La reunión se realizó en Casa de la Mujer, donde también se contiene y asesora a mujeres y diversidades que son víctimas de violencia. Buscamos con el equipo de la Casa, además, que las mujeres recuperen su autoestima, y tengan las herramientas para mejorar su vida", expresó al cierre de las alocuciones.