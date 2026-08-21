San Pío X: Catamarca cierra las fiestas patronales con procesión en las Mil Viviendas

En el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, este viernes 21 de agosto se llevarán a cabo los actos de cierre de las fiestas patronales de la parroquia San Pío X, ubicada en el barrio Libertador II, más conocido como Mil Viviendas, en el sector sur de la ciudad capital.

La jornada coincide con la Memoria del Papa San Pío X, quien es reconocido como Patrono de los Catequistas y también como Creador de la Diócesis de Catamarca. La fecha reunirá a la comunidad en torno a una serie de actividades que comenzarán por la tarde y tendrán como momentos centrales el Santo Rosario, la solemne procesión y la Santa Misa.

La celebración patronal tendrá como escenario principal la sede parroquial y sus alrededores, con una procesión que recorrerá el espacio alrededor de la plaza Tinkunaku.

El programa previsto para este viernes establece una secuencia de actividades que permitirá acompañar el cierre de las festividades en honor al santo patrono.

El programa para este viernes

Las actividades comenzarán a las 18:00, con el Santo Rosario en la sede parroquial de San Pío X. Luego, a las 18:30, tendrá lugar la solemne procesión.

El cronograma establecido es el siguiente:

18:00: Santo Rosario, en la Sede Parroquial de San Pío X.

Santo Rosario, en la Sede Parroquial de San Pío X. 18:30: Solemne Procesión en honor de San Pío X, alrededor de la plaza Tinkunaku.

Solemne Procesión en honor de San Pío X, alrededor de la plaza Tinkunaku. 19:00: Santa Misa.

La procesión constituirá uno de los momentos centrales del cierre de las fiestas patronales. La actividad se desarrollará alrededor de la plaza Tinkunaku y estará dedicada especialmente a honrar a San Pío X, en la jornada de su memoria litúrgica.

Luego de la procesión, la comunidad participará de la Santa Misa, prevista para las 19:00, con la que se completará el programa de actividades de esta celebración patronal.

Homenajes durante la celebración

Dentro de los actos previstos también se contempla una serie de homenajes vinculados con distintas instituciones y sectores relacionados con la comunidad y con la figura de San Pío X.

Participarán de estos reconocimientos la Junta Diocesana de Catequesis y los Catequistas de la Parroquia San Pío X. También serán homenajeados los centros comerciales y farmacias, junto con la Cooperativa San Fernando Limitada, dedicada al transporte de pasajeros.

Los homenajes forman parte de la programación establecida para esta jornada de cierre y se vinculan particularmente con la figura de San Pío X y con uno de los aspectos por los que es reconocido dentro de la Iglesia católica: su dedicación a la formación religiosa y a la catequesis.

La participación de la Junta Diocesana de Catequesis y de los catequistas de la parroquia adquiere especial significado dentro de una celebración dedicada a un Papa cuya fiesta litúrgica fue fijada como jornada para honrar precisamente la labor de quienes desarrollan esa tarea de formación.

Quién fue San Pío X

San Pío X nació como Giuseppe Melchiorre Sarto en 1835 y falleció en 1914. Fue el 257.º papa de la Iglesia católica y ejerció el pontificado desde 1903 hasta su muerte.

Su figura quedó vinculada especialmente con la Eucaristía y con la formación catequística. Es conocido como el "Papa de la Eucaristía", debido a que permitió que los niños recibieran la Primera Comunión a los 7 años y fomentó la comunión frecuente. Su trayectoria dentro de la Iglesia llevó posteriormente a su canonización. San Pío X fue canonizado en 1954, consolidándose así su reconocimiento como santo patrono y como una figura estrechamente relacionada con la vida espiritual y la formación de los fieles.

Pero su vínculo con la catequesis constituye uno de los aspectos centrales de su legado. Popularmente es llamado también el "Papa de la catequesis", debido a que ordenó que en cada parroquia existiera una enseñanza formal del catecismo destinada a los niños.

El catecismo y la formación de los fieles

Durante su pontificado, San Pío X impulsó la enseñanza formal de la doctrina cristiana y promovió herramientas destinadas a facilitar la comprensión de la fe.

En ese contexto, mandó a redactar un conocido catecismo que lleva su nombre: el "Catecismo de Pío X", organizado mediante preguntas y respuestas para facilitar la comprensión de la fe al pueblo sencillo. La formación doctrinal y el cuidado espiritual de los fieles constituyeron, de acuerdo con la información sobre su figura, una parte fundamental de su dedicación.

Precisamente por ese compromiso con la enseñanza religiosa, la Iglesia estableció su fiesta litúrgica el 21 de agosto como una jornada destinada a honrar la labor de los catequistas.

La fecha que este viernes reúne a la comunidad de la parroquia San Pío X en Catamarca se encuentra, por lo tanto, directamente relacionada con ese aspecto de su legado.

La memoria de un Papa vinculada a la catequesis

La celebración del 21 de agosto permite también poner en primer plano la figura de San Pío X y los motivos por los que su nombre permanece estrechamente asociado a la catequesis.

Su impulso a la enseñanza formal del catecismo en las parroquias, la creación del Catecismo de Pío X y su dedicación a la formación doctrinal y al cuidado espiritual de los fieles explican el vínculo particular entre su figura y quienes desempeñan la tarea catequística.

A esa dimensión se suma su reconocimiento como "Papa de la Eucaristía", asociado con la posibilidad de que los niños recibieran la Primera Comunión a los 7 años y con su impulso a la comunión frecuente.

En Catamarca, la parroquia que lleva su nombre cerrará este viernes sus fiestas patronales precisamente en la fecha de su memoria, con una agenda que comenzará a las 18:00 y tendrá como punto culminante la celebración de la Santa Misa a las 19:00.

Así, la comunidad de las Mil Viviendas se prepara para vivir el cierre de una celebración dedicada a su santo patrono, en una jornada que combina la tradición parroquial, la memoria de San Pío X y el contexto especial del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.