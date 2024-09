Santamarianos cortaron ruta y se reunieron con el CD por las facturas de la luz

En el inicio de la semana y teniendo como escenario la Ruta N° 17, vecinos de la comunidad santamariana se volvían a plantar contra el incremento de las tarifas del servicio eléctrico. La protesta, que se reedita este miércoles, es la segunda bajo esta modalidad, apunta a seguir presionando en búsqueda de tener una respuesta oficial.

Luego del corte del lunes, el que tuvo la visita del senador departamental, Antonio Camposano, el presidente del Concejo Deliberante a cargo del ejecutivo municipal, Diego Rivero y el secretario general de la comuna, los vecinos regresan y siguen a la espera de una respuesta sobre su reclamo.

Apuntan no solo contra lo alto de la facturación sino sobre lo facturado en sí, siendo esto un tema de debate que se repite en otros puntos de la provincia. En el caso de Santa María, según lo declarado por manifestantes, sería incongruente un consumo de 335 kilowatts con un costo de $12,700 , mientras que en septiembre el consumo se disparó a 2,351 kilowatts, resultando en un monto de $107,000.

En el medio, desde el Concejo Deliberante ya se emitió un pedido de análisis de esta situación, para de esta manera acompañar el reclamo vecinal. En relación a esto, luego un grupo de vecinos se presente en el CD de Santa María para dar a conocer su malestar por el gran cambio en los montos a pagar de las boletas de energía eléctrica.

Comer o pagar la luz

Uno de ellos, en declaraciones a Acontecer Calchaquí dijo: “El mes pasado yo pague $ 29.500 cada boleta, y yo tengo un subsidio nacional y figuraba en la categoría 2. Ahora me pasaron al residencial 3 y las boletas me llegaron a $175 mil cada una. En EC SAPEM me dijeron que tuve un consumo de 2.589 kw, lo que es una barbaridad lo que dicen que consumo porque ni siquiera una fábrica consume eso. En mi casa tengo una heladera, un televisor, una computadora, los focos de la casa y sabía tener un termotanque que lo dejé de usar porque el técnico de red me dijo que era lo que me consumía mucho. Pero si antes que tenía el termotanque pagaba casi 30 mil pesos, ahora que no lo uso porque me llega 175 mil pesos y me dicen que no lo tengo que usar más". Foto gentileza Acontecer Calchaquí

Luego Franco Albarracín, destacó que hasta el momento no le dieron respuesta, ni a él ni a otros vecinos en su misma situación y que tampoco pudo volver a hacer reempadronamiento del subsidio porque ya estaba hecho. “Sigo buscando respuesta sobre porque me cambian de residencial 2 de menores ingresos a residencial 3 de ingresos medios. Los concejales hicieron una nota la cual está firmada por todos y será enviada a la provincia. La abogada nos dijo que podemos hacer un recurso de amparo”, sentenció.

Sobre el consumo

Planteado el debate y el reclamo por los consumos domiciliarios y lo que se factura, desde la delegación local de EC SAPEM se indicó que “el que tenga duda tiene el derecho de hacer el reclamo". Así lo manifestó el Ing. Luis Benitez responsable del organismo.

“Me molesta que insinúan que nosotros inventamos lectura, no sé qué es lo que piensa la gente. Hay un medidor del señor López de El Puesto que les da electricidad a dos familias más, lógicamente el consumo es alto. Es incorrecto porque cada uno debería tener su medidor. Ellos hicieron el reclamo y se fue a verificar. Nosotros no tomamos la lectura de todos los usuarios, de los 15 mil una sola vez y largamos las facturas”, describió.