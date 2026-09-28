Santiago Siri llega a la Feria del Libro Catamarca para presentar "Tecnosapiens"

La 18ª Feria Provincial del Libro Catamarca tendrá entre sus invitados a Santiago Siri, tecnólogo, programador y divulgador argentino reconocido por su participación en ámbitos vinculados con la innovación, la cultura digital y la inteligencia artificial.

Siri llegará a Catamarca para presentar "Tecnosapiens", su más reciente libro, en una actividad prevista para el domingo 11 de octubre, a las 20 horas. La presentación se plantea como un espacio abierto para pensar las transformaciones tecnológicas que atraviesan el presente y los desafíos que surgen a partir del avance de nuevas herramientas.

La propuesta no estará centrada únicamente en las características de la tecnología, sino también en las consecuencias que su desarrollo tiene sobre distintos aspectos de la sociedad. En ese sentido, el encuentro invita a reflexionar sobre las modificaciones que las tecnologías emergentes producen en la política, la economía y la vida cotidiana.

La actividad formará parte de la programación de una nueva edición de la Feria Provincial del Libro, que reunirá distintas propuestas bajo una mirada vinculada con los recorridos de la expresión y la construcción de ideas.

"Tecnosapiens"

En "Tecnosapiens", Santiago Siri recorre en primera persona diferentes experiencias e ideas que marcaron su trayectoria. El recorrido comienza con sus primeros vínculos con la informática durante los años noventa y avanza hacia su participación en algunos de los debates globales relacionados con la inteligencia artificial, el software libre y las tecnologías descentralizadas.

El libro toma elementos de su propia experiencia para construir una mirada más amplia sobre el impacto que tienen estas herramientas en la sociedad. De esta manera, el relato no se limita a reconstruir la trayectoria del autor, sino que utiliza esas experiencias como punto de partida para plantear interrogantes sobre el presente y el futuro tecnológico.

La obra se distancia así de una autobiografía tradicional. Según la propuesta de presentación, "Tecnosapiens" busca analizar cómo las nuevas herramientas pueden modificar estructuras existentes y, particularmente, cómo pueden reconfigurar las relaciones de poder.

En ese marco aparece una pregunta central que atraviesa la obra: ¿cómo construir un futuro en el que la tecnología esté al servicio de las personas? Ese interrogante propone llevar la discusión más allá del desarrollo de nuevas herramientas y poner el foco en la relación entre tecnología, sociedad y personas.

Inteligencia artificial y tecnologías emergentes

Uno de los ejes centrales de la presentación será la transformación que generan la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. La actividad propone pensar estos procesos desde una perspectiva que combina experiencia personal, divulgación y reflexión.

El enfoque de Siri busca acercar estas discusiones a un público amplio mediante un lenguaje accesible. "Tecnosapiens" combina divulgación, ensayo y experiencia personal, una característica que permite abordar cuestiones vinculadas con el presente digital sin limitar el análisis a un ámbito exclusivamente técnico.

La mirada planteada por el autor también incorpora una perspectiva latinoamericana. Desde allí, invita a pensar el desarrollo tecnológico y sus posibilidades en relación con nuevos modelos de conocimiento, colaboración e innovación.

La presentación en Catamarca será, en ese sentido, una oportunidad para trasladar al ámbito de la Feria Provincial del Libro una conversación sobre los cambios que ya atraviesan diferentes dimensiones de la vida social y sobre los escenarios que pueden surgir a partir de la evolución tecnológica.

La trayectoria de Santiago Siri

La llegada de Siri a Catamarca también estará acompañada por su trayectoria en diferentes espacios relacionados con la tecnología y la comunicación.

Actualmente es presidente de Democracy Earth Foundation, una organización sin fines de lucro desde la cual impulsa herramientas vinculadas con la gobernanza digital descentralizada.

Su recorrido también incluye experiencias en medios de comunicación y formatos digitales. Condujo el podcast "La última frontera" en Filo News y participó en formatos de noticias generadas con inteligencia artificial, entre ellos "El Primer Feca".

Estos antecedentes forman parte del perfil con el que llegará a la Feria del Libro: una trayectoria que combina programación, innovación, divulgación, comunicación y participación en debates relacionados con las tecnologías descentralizadas y la inteligencia artificial.

La tecnología pensada desde América Latina

Uno de los aspectos destacados de la propuesta de "Tecnosapiens" es la intención de pensar el presente digital desde América Latina. La obra plantea una mirada que combina las experiencias del autor con una reflexión sobre las posibilidades de construir nuevos modelos de conocimiento, colaboración e innovación.

El planteo también busca poner en discusión el lugar que ocupan las herramientas tecnológicas en las relaciones sociales y de poder. Frente a la transformación impulsada por la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, el libro propone no solamente comprender los cambios, sino también preguntarse qué tipo de futuro se quiere construir.

En ese sentido, la pregunta acerca de cómo lograr que la tecnología esté al servicio de las personas funciona como uno de los puntos centrales de la propuesta.