Se mantiene la alerta pero ahora es amarilla para Catamarca: ¿Qué dice el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta meteorológica pero ahora de nivel Amarillo para gran parte del territorio de Catamarca, ante el avance de un sistema de tormentas que comenzó a afectar a la provincia desde la noche de este jueves y que se extenderá hasta la mañana de este viernes. El organismo advirtió que se trata de fenómenos potencialmente peligrosos, con capacidad de generar impactos significativos en la población, la infraestructura y el ambiente.

De acuerdo con el informe oficial, la alerta implica la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Entre los fenómenos previstos se destacan ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo y posible caída de granizo, en algunos casos de gran tamaño.

El aviso alcanza a un amplio sector del territorio provincial, incluyendo a los departamentos de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, La Paz, Paclín, Santa Rosa y la zona serrana de Pomán. En estas áreas, las condiciones meteorológicas podrían tornarse particularmente adversas, con acumulados de precipitación estimados entre 20 y 50 mm, valores que incluso podrían ser superados de manera puntual, según advirtió el organismo nacional.

Las autoridades meteorológicas señalaron que estas lluvias intensas, combinadas con ráfagas fuertes, incrementan el riesgo de anegamientos temporarios, crecidas repentinas de arroyos, caída de árboles o postes, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones para la circulación vehicular, especialmente en zonas urbanas y caminos rurales.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Protección Civil. Asimismo, se sugiere no circular por calles anegadas y prestar especial atención a las recomendaciones de las autoridades locales.

Las condiciones meteorológicas serán monitoreadas de manera permanente y no se descarta que los avisos puedan ser actualizados o ampliados en función de la evolución del sistema de tormentas en las próximas horas.