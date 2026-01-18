Se normalizó el tránsito en la Ruta Nacional 60 entre Tinogasta y El Puesto tras las crecidas

La Dirección Nacional de Vialidad comunicó que se encuentra normalizado el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 60, en el tramo que une Tinogasta con la localidad de El Puesto, luego de los inconvenientes generados por las lluvias y la creciente de ríos en la zona.

Desde el organismo aclararon que la circulación se permite con mucha precaución, ya que persisten socavones en banquinas y sectores de cruce de ríos, producto del fuerte caudal de agua registrado en los últimos días.

En el lugar se instalaron señalizaciones preventivas para advertir a los conductores sobre las condiciones del camino. En ese sentido, Vialidad Nacional solicitó respetar las indicaciones y reducir la velocidad, especialmente durante horarios nocturnos o ante nuevas inclemencias climáticas.

La Ruta Nacional 60 es un corredor estratégico para el oeste catamarqueño, por lo que las autoridades continúan con tareas de monitoreo para garantizar la seguridad vial en la zona.



