Durante la tarde del viernes 20 de noviembre, la comunidad de Choya vivió con emoción y gratitud la reapertura del histórico templo dedicado al Señor del Milagro, de 211 años de antigüedad, declarado Monumento Histórico Provincial, luego de los trabajos de refacción realizados en una acción conjunta entre la comisión de la capilla, el municipio de Capital y la provincia.

El acto tuvo como escenario en atrio del templo ubicado enfrente de la plaza Juan Pablo II, más conocido como plaza de Choya, con la participación del párroco de Santa Rosa Lima, Pbro. Julio Quiroga del Pino, a cuya jurisdicción pertenece esta comunidad; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Alberto Marchetti, entre otros funcionarios provinciales y municipales; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, concejales, miembros de la comisión de la capilla, feligreses y vecinos en general.

"Es una obra para el Señor y los vecinos"

La ceremonia se inició con la bendición del templo remozado y de todos los presentes por parte del padre Quiroga del Pino, quien destacó la tarea integral llevada a cabo y expresó: "Damos gracias al Señor porque es una obra para Él y para todos los vecinos, que tengan este templo que es vivo y activo, donde permanentemente tenemos celebraciones". En este sentido anunció que "vamos a reponer las celebraciones de los domingos a las 9.00, que durante tres meses no hemos tenido, comenzando el primer domingo del Adviento, que es el tiempo de la preparación para la Navidad".

Finalmente, dio gracias a todos los que trabajaron, rogando a Dios "que bendiga esta obra y a todas las personas que han puesto su dedicación en esta restauración".

La alegría y gratitud de la comunidad

Adriana Seco, coordinadora de la comisión de la capilla, manifestó la alegría de la comunidad por la recuperación edilicia de "este histórico templo de 211 años de existencia, declarado Monumento Histórico Provincial y que cuenta además con protección municipal para preservar su valor cultural y arquitectónico".

Mencionó los daños sufridos por el sismo del 7 de septiembre de 2004, su posterior recuperación por parte del Ministerio de Obras Públicas, y que "pese al cuidado de numerosos laicos y sacerdotes que transitaron y los actuales que continúan cuidando este patrimonio cultural, histórico y religioso de Catamarca, el paso del tiempo y las inclemencias climáticas deterioraron nuevamente sus instalaciones, que dañaron seriamente la sacristía y el templo".

Frente a esta situación, que "preocupó a la anterior y a la actual comisión de administración del templo, se iniciaron gestiones con el municipio de nuestra ciudad buscando ayuda, encontrando eco en el señor Intendente, y el buen eco siguió propagándose positivamente en el Gobierno provincial".

Seguidamente detalló los trabajos ejecutados que incluyeron estructura y muros, techos y carpintería, instalación eléctrica e iluminación ornamental en la fachada, pisos y exteriores y renovación de la pintura general para devolverle su color original.

Finalmente agradeció, en nombre de la comunidad de Choya de la parroquia Santa Rosa de Lima, "al Gobierno Provincial, a la Intendencia de San Fernando del Valle de Catamarca y a la empresa Visan Constructora SRL, encargada de la obra; a los profesionales y técnicos del Ministerio de Hacienda y Obra Pública y de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca, a los profesionales, técnicos y obreros de la empresa interviniente, y a la Sra. Norma Nieva, colaboradora de la comunidad de Choya por sus gestiones".

También agradeció el apoyo de los directivos del colegio Juan Pablo II y la paciencia de los vecinos durante la restricción o adecuación temporal de actividades (misas, adoración al Santísimo, Celebración de la Palabra y Catequesis), que ahora se retoman.

Por su parte, el ministro Natella manifestó su alegría de poder acompañar este acto de inauguración de esta obra que "es un reclamo que venían haciendo los vecinos y que se pudo responder", dijo, agradeciendo a los vecinos por la paciencia, a la vez que los invitó a que "disfruten de la puesta en valor de esta iglesia del Señor del Milagro". Asimismo, destacó el trabajo en equipo con el municipio de la Capital, afirmando que la capilla "quedó hermosa, disfrútenla y cuídenla", porque "es una de las capillas más antiguas de Capital".

"Estamos recuperando parte de nuestra historia, de nuestra identidad"

En el cierre de las alocuciones, el intendente Saadi manifestó: "Estamos felices porque no sólo estamos recuperando esta iglesia tan hermosa, sino que al mismo tiempo estamos recuperando parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra fe religiosa".

En este sentido dijo que "esta iglesia es quizás la más antigua de la provincia, tantas generaciones, tantas familias, tantas celebraciones que se deben haber hecho en este lugar que hoy se está recuperando".

Tras agradecer a quienes mostraron su preocupación por el estado en que se encontraba el templo, las gestiones y el trabajo en conjunto con la provincia, el jefe comunal afirmó que "hoy la obra es una realidad, no sólo tiene seguridad, sino que ha quedado hermosa", resaltando la recuperación de la campana, que hace muchos años no funcionaba".

A continuación, se procedió al tradicional corte de cintas dejando inaugurada esta obra de fe tan esperada por la comunidad de Choya en particular, y de Catamarca toda.

Inmediatamente se realizó un recorrido por el interior del edificio sagrado, que a partir de ahora podrá albergar las celebraciones y demás actividades de espiritualidad de la comunidad.