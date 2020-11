Se realizó el sorteo para el ingreso Nivel Inicial de La Fray

La Universidad Nacional de Catamarca informa a la comunidad en general, y de la institución en particular, que en el día de la fecha y ante la presencia de la Escribana Pública Constanza María Chayep, Adscripta al Registro N° 2, se procedió a la realización del sorteo público de los preinscriptos a cubrir las 80 (ochenta) vacantes disponibles del nivel inicial sala de 4 años perteneciente a la Escuela Preuniversitaria Fray M. Esquiú, en estricto cumplimiento de lo establecido por las Ordenanzas del Consejo Superior de la UNCA N° 011/12 y 003/20.

El acto contó con la presencia de la Sra Secretaria Académica, Secretaria Legal y Técnica, Coordinador de las Escuelas Preuniversitarias, Consejeros Superiores pertenecientes a la Comisión de Reglamentaciones y Personal no docente del Centro de Medios Universitario (CMU).

El listado definitivo con el cual se procedió al sorteo, constaba con un total de 107 preinscriptos en legal forma, el que fue confeccionado por Secretaría Académica y debidamente controlado por la Dirección General de Personal y Direcciones de cada nivel educativo de Escuela Preuniversitaria Fray M. Esquiú.

Se aclara a la comunidad que se considera Personal No docente de la Universidad, exclusivamente a aquel bajo relación de dependencia, conforme a las normas establecidas por el Convenio Colectivo de Trabajo del sector docente y no docente, respectivamente.

El acto se desarrolló con total normalidad siendo transmitido en vivo y en directo desde el CMU por UNCA TV, Radio Universidad FM 100.7 y por la página oficial de la UNCA.

En el acto se dejó expresamente aclarado que no se identificarían públicamente a los menores preinscriptos en protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme lo establece el art 22° de la Ley Nacional 26.061. Por tal motivo, los progenitores, tutores o responsables de los menores podrán consultar el resultado del sorteo, en Secretaría Académica de la UNCA de lunes a viernes en el horario de 8 a 11hs, una vez que la Sra Escribana haga entrega del acta notarial pertinente.

El Rectorado agradece la participación de los funcionarios responsables, de los consejeros superiores, de la Escribana actuante, del personal docente y no docente que ha intervenido para la realización del acto público del sorteo.