Salud fortalece la prevención y cuidado integral en adolescentes de Fray Mamerto Esquiú

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones destinadas a la prevención y promoción de la salud, con una mirada puesta especialmente en la infancia y la adolescencia. Desde el área sanitaria sostienen que los cuidados deben comenzar desde edades tempranas y que, para lograr un acompañamiento efectivo, resulta fundamental la participación de los referentes sociales que forman parte de los distintos espacios donde se desarrollan niños, niñas y adolescentes.

En este marco, la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia llevó adelante un encuentro de capacitación en la Escuela Secundaria N°55 "Sigualgasta", ubicada en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú.

La jornada estuvo destinada a distintos actores vinculados cotidianamente con las adolescencias de la región. Participaron docentes, preceptores y personal de efectores de salud locales, quienes compartieron el espacio con el objetivo de continuar fortaleciendo una tarea conjunta de acompañamiento y cuidado.

La propuesta se enmarca en el proyecto general "Derecho a la Salud Integral de los y las Adolescentes desde una perspectiva de cuidado", que plantea la necesidad de generar herramientas y estrategias que permitan abordar la salud integral desde una perspectiva de participación y acompañamiento.

Construir espacios de participación

La actividad fue realizada y coordinada conjuntamente con el equipo de la agrupación "La Carrillo". Durante el encuentro se generó un espacio destinado al intercambio de experiencias y al desarrollo de dinámicas orientadas a incorporar herramientas metodológicas. Uno de los ejes estuvo relacionado con el diseño de talleres participativos, una herramienta pensada para facilitar la intervención activa de los adolescentes en los ámbitos en los que desarrollan sus actividades.

También se trabajó sobre la elaboración de proyectos institucionales, buscando que los equipos locales puedan incorporar recursos que les permitan fortalecer las estrategias de cuidado dentro de las instituciones.

El encuentro no se limitó a una instancia de capacitación teórica. La propuesta incluyó el intercambio de experiencias y el desarrollo de dinámicas para abordar las herramientas metodológicas desde una perspectiva participativa. De esta manera, el objetivo fue brindar instrumentos que puedan ser utilizados posteriormente en los espacios educativos y comunitarios.

La participación de docentes, preceptores y trabajadores de los efectores de salud locales permitió reunir en una misma instancia a referentes de diferentes ámbitos que tienen contacto directo con las adolescencias.

El acompañamiento como eje del cuidado

Desde el Ministerio de Salud se pone el acento en que los cuidados vinculados con la salud deben ser promovidos desde la infancia y la adolescencia, y que esa tarea requiere del acompañamiento de los referentes sociales.

En ese sentido, el propósito fundamental de este tipo de encuentros es que los equipos locales puedan incorporar estrategias de participación activa. La intención es que esas herramientas contribuyan a generar espacios donde los jóvenes puedan tener un papel activo y fortalecer su participación.

La propuesta busca especialmente empoderar a los jóvenes en los ámbitos educativos y deportivos, dos espacios mencionados dentro de la estrategia de trabajo.

El objetivo final es avanzar hacia la creación de entornos comunitarios más saludables, a partir de acciones de prevención y promoción de la salud que involucren a los distintos actores de la comunidad.

La iniciativa plantea así una articulación entre el sistema sanitario, las instituciones educativas y los referentes que acompañan a los adolescentes en sus actividades cotidianas. El trabajo conjunto aparece como una herramienta para fortalecer los espacios de cuidado y prevención de la Salud Integral.

La experiencia se replica en Villa Dolores

La propuesta desarrollada en la Escuela Secundaria N°55 "Sigualgasta" también tuvo continuidad en otra institución educativa de la zona.

Ante la demanda de otras instituciones educativas, estas acciones se replicaron en la Escuela N°272-Anexo 69 de Villa Dolores. En ese establecimiento, el equipo técnico de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia trabajó en la facilitación de herramientas destinadas a fomentar los espacios de cuidado y prevención de la Salud Integral de los adolescentes.

La continuidad de las actividades en Villa Dolores responde a la demanda surgida desde otras instituciones educativas, extendiendo así la propuesta de capacitación y acompañamiento a nuevos espacios.

El trabajo del equipo técnico estuvo orientado a proporcionar recursos que permitan fortalecer las acciones vinculadas con el cuidado y la prevención. De esta manera, la estrategia desarrollada inicialmente en la Escuela "Sigualgasta" encontró una nueva instancia de aplicación en la Escuela N°272-Anexo 69.