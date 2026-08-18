UDA sale a la calle en Catamarca: reclaman salarios, becas y el regreso del incentivo docente

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) llevará adelante este martes a las 12 un semaforazo en Catamarca, en el marco de una protesta que busca poner en agenda la situación de la educación pública y expresar el rechazo del gremio al ajuste y al recorte presupuestario.

La medida fue planteada como una acción de visibilización que no pretende interrumpir el servicio educativo ni generar descuentos salariales a los docentes. Desde el sindicato remarcaron que se trata de una modalidad de protesta que permitirá trasladar los reclamos a la vía pública sin realizar un corte de calles.

La convocatoria fue explicada por Estela Ureña, vocal de la Secretaría de Nivel Secundario de UDA, quien señaló que los motivos de la protesta exceden la discusión estrictamente salarial. Según explicó, las distintas manifestaciones que se realizan en el país forman parte de un reclamo más amplio para que el Gobierno nacional vuelva a abrir una instancia formal de diálogo con las organizaciones docentes.

"Los reclamos que se realizan a través de las distintas protestas en todo el país están relacionados con el pedido de UDA de la reapertura de la mesa de diálogo a nivel nacional", explicó Ureña.

La dirigente ubicó así el reclamo dentro de una discusión nacional que, para el gremio, permanece pendiente y que incluye tanto las condiciones salariales como el financiamiento de diferentes políticas vinculadas con la educación.

Salarios y canasta básica

Uno de los principales ejes planteados por UDA está relacionado con la situación salarial de los docentes. El gremio reclama continuar la discusión para alcanzar una mejora de los ingresos del sector y advierte sobre la distancia existente entre los salarios y el costo de la canasta básica.

Ureña planteó la necesidad de "seguir discutiendo la mejora salarial" y sostuvo que "los salarios siguen alejados de la canasta básica".

El reclamo salarial forma parte de una agenda más amplia que la organización sindical pretende llevar a la mesa de diálogo nacional. En ese sentido, la protesta no está dirigida únicamente a solicitar una recomposición de los ingresos, sino también a reclamar recursos destinados al funcionamiento y sostenimiento de distintas áreas del sistema educativo.

El conjunto de demandas apunta a cuestionar el recorte presupuestario y a plantear la necesidad de sostener herramientas que, según el gremio, forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema educativo.

El recorrido del semaforazo

La jornada de protesta tendrá como punto de partida la sede gremial de UDA, ubicada en Sarmiento 1106. Desde allí, los manifestantes se trasladarán hasta el semáforo señalado por el sindicato en la zona de Zurita.

La modalidad elegida busca diferenciarse de una medida que implique la interrupción de la circulación. Ureña fue explícita al explicar las características de la convocatoria: "No nos vamos a interrumpir, no es un corte". Durante la protesta, además, los integrantes del gremio entregarán folletos a la comunidad, con el objetivo de difundir los motivos del reclamo y poner en conocimiento de la sociedad los distintos puntos que forman parte de la agenda planteada por UDA.

De esta manera, la organización pretende utilizar el espacio público como escenario para visibilizar una problemática que considera de alcance nacional, pero que también tiene expresión en la realidad educativa de Catamarca.

El cuestionamiento a los programas educativos

Otro de los aspectos señalados por la dirigente de UDA está relacionado con el recorte de programas educativos. Entre las iniciativas mencionadas aparece el Plan Nacional de Alfabetización, cuya continuidad forma parte de los cuestionamientos formulados por el gremio.

Ureña puso el foco en la importancia de las herramientas vinculadas con la alfabetización como base para el aprendizaje posterior de los estudiantes. "Primero tenemos que comenzar a leer y a escribir bien para aprender todos los conocimientos de todas las disciplinas del sistema educativo", sostuvo.

La referencia al Plan Nacional de Alfabetización se suma al pedido de recursos para becas y programas de apoyo a estudiantes, así como a las demandas relacionadas con el mantenimiento y el equipamiento de los establecimientos educativos.

Para UDA, estos componentes forman parte de una discusión más amplia sobre el financiamiento de la educación pública y sobre las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades educativas.

La diferencia entre la situación provincial y la nacional

Durante sus declaraciones, Ureña también marcó una diferencia entre la situación salarial de Catamarca y el escenario de la discusión docente a nivel nacional. La dirigente explicó que UDA no acompañó el último acuerdo salarial provincial. Sin embargo, señaló que el entendimiento fue aprobado mediante el mecanismo de votación correspondiente y que la decisión de la mayoría determinó su vigencia.

"Como estamos en democracia, se votó, ganó la mayoría", expresó Ureña. Según lo señalado por la representante gremial, ese acuerdo salarial provincial quedó vigente hasta enero de 2027.

La situación es diferente, de acuerdo con su explicación, cuando se analiza el escenario nacional. En ese ámbito, afirmó que la paritaria docente no se realizó y cuestionó la posición del Gobierno nacional frente a las organizaciones sindicales.

"Esa paritaria no se realizó", afirmó Ureña, quien sostuvo además que el Gobierno nacional "se niega a negociar con los gremios docentes".