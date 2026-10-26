Se viene noviembre y así quedará el calendario de feriados confirmados

El calendario de feriados de noviembre incorporará una jornada de descanso de alcance nacional a partir del anuncio del Gobierno argentino de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, con motivo de la visita del Papa León XIV al país. La decisión se suma a las fechas previstas para el mes y responde a las necesidades de organización vinculadas con la llegada del Santo Padre y las actividades que desarrollará durante su estadía.

La medida contempla la movilización de fieles provenientes de distintos puntos de la Argentina, quienes acompañarán la itinerancia del Pontífice durante las jornadas programadas. En ese contexto, el establecimiento de un día no laborable en todo el territorio nacional busca facilitar la organización y la logística asociadas con la convocatoria.

La visita está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, un período durante el cual se desarrollarán actividades en diferentes localidades y jurisdicciones. La agenda incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján, Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y Córdoba.

Debido a los requerimientos organizativos de cada lugar contemplado en el recorrido, el esquema de jornadas no laborables no será idéntico en todas las fechas. Mientras que el lunes 9 tendrá alcance nacional, los días siguientes contarán con feriados locales en las jurisdicciones correspondientes.

Cómo se distribuirán los días no laborables

La organización de los feriados relacionados con la visita papal establece tres jornadas diferenciadas por su alcance territorial. El cronograma contempla un día de descanso para todo el país y dos fechas con aplicación local.

El esquema anunciado queda distribuido de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino, establecido con motivo de la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado local en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Esta distribución responde a la organización prevista para las actividades del Pontífice en las distintas jurisdicciones. De esta forma, el feriado nacional del lunes estará acompañado por jornadas no laborables locales el martes y el miércoles, de acuerdo con el cronograma establecido para la visita.

La diferenciación entre el alcance nacional y los feriados locales constituye uno de los puntos centrales del calendario de noviembre. El lunes 9 será la única de las tres jornadas mencionadas que abarcará a todo el país, mientras que las fechas posteriores estarán limitadas a Córdoba y a las jurisdicciones bonaerenses señaladas.

El Día de la Soberanía Nacional

A los feriados relacionados con la visita papal se sumará otra fecha importante del calendario argentino: el Día de la Soberanía Nacional. Aunque su fecha original es el 20 de noviembre, durante 2026 el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre. El cambio permitirá conformar un fin de semana largo de tres días con alcance nacional. De esta manera, noviembre contará con otra pausa en el calendario después de las jornadas establecidas por la visita del papa León XIV.

El traslado del feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional determina una segunda referencia central para quienes necesiten organizar sus actividades durante el mes. A diferencia de los asuetos locales del 10 y el 11 de noviembre, esta jornada tendrá alcance en todo el país.

La combinación de ambas situaciones —los feriados vinculados con la visita papal y el traslado del Día de la Soberanía Nacional— configura un calendario con fechas diferenciadas según su motivo y su alcance territorial.