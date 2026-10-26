Habilitan nuevamente el acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas este lunes

El acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas, dos atractivos turísticos de la zona cordillerana de Fiambalá, estará habilitado nuevamente este lunes 26 de octubre, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por las autoridades locales.

La medida establece que la circulación estará permitida entre las 7:30 y las 13:30, una franja horaria que también fue dispuesta para este domingo. De esta manera, la habilitación del lunes dará continuidad a la apertura prevista para la jornada anterior, con dos días consecutivos en los que se permitirá el ingreso bajo las condiciones establecidas.

El anuncio está acompañado por una imagen del paisaje altoandino, en la que se destacan las lagunas de aguas turquesas, el terreno montañoso y las cumbres de la cordillera. El mensaje central del comunicado confirma que el acceso se encuentra habilitado para quienes reúnan las condiciones exigidas.

Requisitos para ingresar

Según la información oficial, el acceso estará habilitado para los vehículos que cumplan con los requisitos vigentes de ingreso. La disposición establece así una condición para quienes tengan previsto trasladarse hasta el sector turístico.

Asimismo, el comunicado precisa que los controles se realizarán en el Puesto de Control KM 0, identificado como punto de referencia para el ingreso. Los horarios establecidos deberán tenerse en cuenta al momento de organizar el recorrido: tanto para este lunes 26 de octubre como para la apertura anunciada el domingo, la franja habilitada comprende desde las 7:30 hasta las 13:30.

La comunicación no detalla en la imagen cuáles son los requisitos específicos que deben cumplir los vehículos, por lo que los interesados deberán considerar las disposiciones vigentes para el ingreso al área.

Nueva oportunidad para visitar los paisajes altoandinos

La habilitación de este lunes se suma a la dispuesta para el domingo en el mismo horario y permite contar con dos jornadas consecutivas de acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas, siempre bajo las condiciones informadas oficialmente.

El anuncio lleva las identificaciones de Fiambalá Turismo, la Municipalidad de Fiambalá y la gestión del intendente Raúl Úsqueda, cuyos nombres y logotipos aparecen en la comunicación difundida.

Para quienes planeen visitar estos paisajes de altura, el dato principal es la franja horaria autorizada y la obligación de cumplir con los requisitos de ingreso. El control estará ubicado en el kilómetro cero, mientras que el acceso permanecerá habilitado durante el período informado, de 7:30 a 13:30.

De este modo, la apertura anunciada para el lunes 26 de octubre prolonga por una segunda jornada consecutiva la posibilidad de ingresar al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas, conforme a las condiciones establecidas en el comunicado oficial.