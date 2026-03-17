Semana del Consumidor: instalan un espacio de consultas en la plaza 25 de Mayo

En el marco de la Semana del Consumidor, la Dirección de Defensa del Consumidor llevará adelante una actividad abierta destinada a acercar información y asesoramiento a la comunidad. La iniciativa tendrá lugar hoy, en el horario de 9 a 12, en la plaza 25 de Mayo, donde se instalará un espacio de consultas orientado a atender inquietudes vinculadas a los derechos de los consumidores.

La jornada estará encabezada por el director del área, Sergio Paredes Correa, junto a agentes del organismo, quienes recibirán a los vecinos interesados en obtener información sobre normativas vigentes, procedimientos de reclamo y herramientas disponibles para la defensa de sus derechos.

Asesoramiento sobre derechos y legislación vigente

Durante la actividad, los equipos técnicos brindarán asesoramiento personalizado sobre distintos aspectos relacionados con el consumo, haciendo foco en la legislación vigente que protege a los ciudadanos en sus relaciones con proveedores de bienes y servicios.

El espacio estará destinado a canalizar todo tipo de consultas, lo que permitirá a los asistentes plantear dudas específicas y recibir orientación directa de parte de los agentes especializados.

Entre los ejes principales de la jornada se destacan:

Derechos de los consumidores

Alcances de la normativa vigente

Procedimientos para realizar reclamos

Mecanismos de intervención del organismo

Este abordaje busca fortalecer el conocimiento ciudadano en materia de consumo, facilitando el acceso a información clave para la defensa de sus intereses.

Herramientas digitales y nuevas modalidades de reclamo

Uno de los puntos centrales de la actividad será la difusión del Sistema de Reclamo Digital, una herramienta que permite iniciar gestiones de manera remota ante la Dirección de Defensa del Consumidor.

Los agentes ofrecerán explicaciones detalladas sobre:

Cómo utilizar el sistema digital para presentar reclamos

Qué tipo de trámites pueden realizarse de forma online

Pasos necesarios para completar una denuncia

Además, se brindará asesoramiento sobre el uso de códigos QR, una modalidad que facilita el acceso rápido a plataformas digitales y formularios de gestión.

El objetivo de esta instancia es promover el uso de herramientas tecnológicas, simplificando los procesos administrativos y ampliando las vías de acceso para los usuarios.

Una actividad en el marco de la Semana del Consumidor

La jornada forma parte de la Semana del Consumidor, una iniciativa que se desarrolla hasta el próximo viernes y que contempla distintas acciones orientadas a la concientización y difusión de derechos.

En este contexto, la instalación de un espacio de atención en un punto central como la plaza 25 de Mayo responde a la intención de acercar el organismo a la comunidad, facilitando el contacto directo con los ciudadanos.

La propuesta busca generar un ámbito accesible donde los consumidores puedan informarse, consultar y conocer las herramientas disponibles para resolver conflictos vinculados a relaciones de consumo.