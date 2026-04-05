Semana Santa: hubo un 70% de ocupación hotelera en Catamarca

El fin de semana largo de Semana Santa cerró con un gran movimiento turístico que se hizo extensivo a toda la provincia. Un feriado que para muchos tuvo cuatro días permitió que los visitantes recorrieran Catamarca y pudieran disfrutar de las distintas actividades -culturales, religiosas, de turismo activo y deportivas- que ofrecieron los distintos municipios.

La ocupación hotelera fue del 70% promedio provincial, con los destinos más consolidados con ocupación plena, como en el caso de Fiambalá (100%), Antofagasta de la Sierra y El Rodeo (95%). Las Juntas registró un 85% de ocupación, Londres un 67%, y otras comunas como Aconquija, Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta, un 60%; y Capital -donde se concentra la mayor cantidad de plazas- un 55%.

Según los datos relevados desde la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, con el aporte de los municipios y las asociaciones del sector, durante el fin de semana se registró la llegada de 10.864 visitantes y un promedio de estadía de 3 noches. Eso generó un movimiento económico estimado en $2.380 millones, monto que contempla los gastos de los turistas en las distintas actividades que integran la cadena de valor del sector turístico (alojamiento, gastronomía, servicios turísticos, transporte, comercio, etc).

"Los números son muy buenos. Es muy positivo para la provincia haber alcanzado un 70% de ocupación hotelera en uno de los fines de semana largos más importantes del año, que siempre marca una tendencia. Hubo mucho movimiento sobre todo en el interior de la provincia. Antofagasta, Fiambalá y Belén recibieron muchos turistas, que no solo visitaron nuestros principales atractivos, sino que pudieron participar de una completa agenda de actividades", destacó la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín.