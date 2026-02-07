El Gobierno provincial lanza 300 becas universitarias virtuales y refuerza la formación técnica en Belén

En una jornada marcada por anuncios estratégicos para el desarrollo humano y la infraestructura del oeste catamarqueño, el gobernador Raúl Jalil encabezó una serie de actividades en el departamento Belén. Durante su recorrido, el mandatario provincial puso especial énfasis en la educación como motor de movilidad social, adelantando la implementación de un ambicioso programa de asistencia estudiantil que busca romper las barreras geográficas a través de la tecnología.

El anuncio central giró en torno a la firma de un convenio con lo que el mandatario calificó como una "importante universidad de la Argentina". Si bien la identidad de la institución se mantiene bajo reserva para un anuncio formal en los próximos días, se confirmó que el acuerdo permitirá otorgar 300 becas de estudio universitario bajo modalidad virtual, destinadas a jóvenes de la provincia que buscan acceder al nivel superior sin necesidad de trasladarse de sus localidades de origen.

Durante su alocución en el norte belicho, Jalil enmarcó esta iniciativa dentro de un cambio de paradigma global. El jefe de Estado local sostuvo que el mundo atraviesa transformaciones profundas, definiendo el presente como una "nueva era de la humanidad" donde disciplinas como la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica ejercen una influencia determinante en la vida cotidiana. Según su visión, el Estado tiene la responsabilidad de preparar a la ciudadanía para estos desafíos.

El programa de las 300 becas virtuales representa, en palabras del Gobernador, un "primer paso" en una estrategia de vinculación académica más amplia que prevé la firma de futuros convenios con otras casas de altos estudios. No obstante, Jalil no eludió los retos que conlleva este modelo:

Alcance del programa: 300 becas iniciales para cursado 100% virtual.

300 becas iniciales para cursado 100% virtual. Beneficios: Acceso a educación de calidad desde el interior de la provincia.

Acceso a educación de calidad desde el interior de la provincia. Desafíos identificados: Complicaciones en el acceso a internet en el "interior profundo" y la preocupación por la pérdida del contacto humano presencial.

A la par de la oferta virtual, el Gobierno respondió a una demanda histórica de la comunidad local. Tras conversaciones con el intendente Isidro Gómez, se confirmó que el IES de Belén sumará a su oferta académica la carrera de Técnico Minero. Las inscripciones para esta tecnicatura, clave para la inserción laboral en una provincia con fuerte impronta extractiva, iniciarán en los próximos meses.

El desarrollo educativo fue vinculado directamente con la inversión en infraestructura. El Gobernador destacó el compromiso de mejorar la conectividad en el oeste, proyectando para los meses de abril y mayo la apertura de una ruta estratégica que unirá la localidad de Corral Quemado con Villa Vil. Para tal fin, la provincia ha rubricado convenios para el envío de maquinaria específica a la zona.

Respecto al estado de los caminos y el plan de asfaltado provincial, Jalil se refirió al fenómeno de las precipitaciones. Aunque reconoció que las lluvias han afectado la infraestructura vial, las calificó como positivas para la recarga de las cuencas hídricas. No obstante, aclaró que la intervención en las calzadas está supeditada al clima: "Hasta que no pase la época de lluvia no podemos intervenir", señaló, remarcando que existe un plan de pavimentación que continuará su ejecución una vez finalizada la temporada estival.

La gira oficial incluyó la inauguración del Parque Recreativo Los Álamos, un complejo de dos hectáreas emplazado en el campo de la familia Caliva. El acto, del que participaron también el ministro de Gobierno, Alberto Natella, y el intendente Isidro Gómez, dejó inaugurado un espacio que combina el turismo con el esparcimiento social para los habitantes del norte del departamento.

El predio cuenta con una infraestructura integral diseñada para la familia y el deporte, cuyas especificaciones técnicas incluyen:

Área Acuática: Un parque con dos piletas (adultos y niños) y juegos acuáticos.

Un parque con dos piletas (adultos y niños) y juegos acuáticos. Instalaciones de Servicios: Kiosco, sanitarios, vestuarios, sala de primeros auxilios y estacionamiento.

Kiosco, sanitarios, vestuarios, sala de primeros auxilios y estacionamiento. Espacios de Recreación: 15 quinchos con asadores y una fuente ornamental.

15 quinchos con asadores y una fuente ornamental. Sector Deportivo: Dos canchas de beach vóley, una cancha de fútbol 8 y un gimnasio al aire libre.

Dos canchas de beach vóley, una cancha de fútbol 8 y un gimnasio al aire libre. Alojamiento y Proyección: El complejo ya dispone de cinco cabañas y contempla una segunda etapa que incluirá la construcción de un bar comedor.

Este nuevo espacio no solo apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Corral Quemado, sino que se integra a la oferta turística de la "cuna del poncho", fortaleciendo la economía local mediante la creación de infraestructura de servicios.