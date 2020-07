Sigue el paro de colectivos hasta que se transfieran los salarios a todos los trabajadores

Las empresas de transporte y la Provincia, mantienen diferencias en cuanto a la fecha en la que se habrían transferido los fondos para poder cancelar los haberes de Junio, que recordemos es el motivo de esta medida de fuerza que ya lleva más de 12 días. Las patronales indican que Nación envió los subsidios el 19 de Junio y que recién el 8 de Julio ellos fueron notificados de esta novedad. En el medio, un feriado bancario y los trabajadores que en su mayoría siguen sin cobrar sus haberes.

Así lo confirmó el titular del gremio de UTA, Juan Vergara, quien indicó a La Unión “a la fecha son muy pocos los trabajadores a los que les depositaron, argumentando que el problema estaría en las entidades bancarias”. En cuanto a la discusión entre el Ejecutivo y las patronales, el dirigente sentenció “aquí siempre se pelean entre todos y lo dejan al trabajador en el medio de las disputas”.

Se aguarda que el salario figure en las cuentas sueldos para reactivar el servicio. Esto ya se evaluará en la jornada de mañana y en cuanto esto suceda, según lo adelantó Vergara, se va a controlar la seguridad sanitaria de cada unidad de transporte. “La prioridad es lo sanitario por el Covid- 19”, indicó el gremialista, quien aseguró que en caso que las medidas no se cumplan, no se dudará en tomar nuevamente medidas de fuerza. “Con la salud no se puede jugar y en el caso si lo que venimos solicitando no se cumple, vamos a hacer las denuncias que sean necesarias y si debemos volver a parar, lo vamos a hacer. En este momento debemos darle las garantías, tanto al trabajador como al usuario”, acotó.Sobre esto Vergara reconoció que existe compromiso de parte de los empresarios pero para verificar este cumplimiento, será ya tarea de la Dirección de Transporte de la Provincia, corroborar que esto sea así.



Tira y afloje

Mientras tanto, las empresas de transporte mostraron sus diferencias con el Ejecutivo Provincial. El detonante fue la fecha de transferencia de los subsidios y según refirieron en un comunicado que se conoció ayer, hay otros reclamos que esperan ser resueltos. Uno de ellos es la deuda del Boleto Estudiantil, el que no se cancela desde Octubre del 2019.

Ante esto sentencian las empresas “es falso que un eventual falta de pago de haberes sea consecuencia de que las empresas no lo pagan habiendo cobrado los subsidios. Es exactamente al revés. Si las empresas o pueden pagar haberes, es porque la provincia no ha girado a las empresas los subsidios nacionales y provinciales, en la cuantía y oportunidad debida”.