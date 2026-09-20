Sin unidades operativas, los Bomberos Voluntarios de F.M.E no pueden responder a emergencias

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú atraviesa una situación que afecta directamente su capacidad para brindar asistencia ante emergencias. La institución informó que las unidades con las que cuenta actualmente se encuentran fuera de servicio debido a desperfectos mecánicos, por lo que, de manera momentánea, no podrá responder a las situaciones de emergencia utilizando sus vehículos.

La comunicación realizada desde el cuartel puso en conocimiento de los vecinos una limitación concreta que impacta sobre una de las funciones centrales de la institución: contar con unidades disponibles para trasladar personal y responder ante situaciones que requieren una intervención inmediata.

La falta de operatividad de los vehículos no representa solamente un inconveniente mecánico. Para el cuartel, significa una reducción directa de sus posibilidades de actuación en el territorio, debido a que las unidades constituyen una herramienta fundamental para desarrollar las tareas habituales de prevención y asistencia a la comunidad.

El pedido urgente a los vecinos

Ante esta situación, desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios solicitaron a la comunidad que, frente a cualquier situación de emergencia, se comunique inmediatamente al 911.

El pedido se mantendrá vigente mientras la institución trabaja para solucionar los desperfectos mecánicos y recuperar la operatividad de sus unidades. La indicación apunta a establecer un canal de respuesta ante aquellas situaciones en las que habitualmente podrían intervenir los bomberos, pero que actualmente encuentran al cuartel sin vehículos disponibles para desplazarse.

Falta de recursos

La situación del cuartel está relacionada, además, con la falta de recursos suficientes para afrontar las reparaciones necesarias. Según señalaron desde la institución, a esto se suma la inexistencia de ayuda de los organismos municipales y provinciales, lo que constituye uno de los principales obstáculos para avanzar en la recuperación de los vehículos.

En estas condiciones, los desperfectos mecánicos se transforman en un problema que excede el funcionamiento cotidiano de las unidades. Mientras los vehículos permanecen fuera de servicio, el cuartel enfrenta una limitación concreta para cumplir con las tareas que desarrolla habitualmente en el departamento.

La posibilidad de recuperar los móviles aparece, por lo tanto, como una necesidad prioritaria para la institución. Desde el cuartel señalaron que los vehículos son fundamentales para poder desarrollar las tareas que llevan adelante en Fray Mamerto Esquiú.

Una limitación que alcanza a incendios y accidentes

La falta de vehículos operativos tiene consecuencias sobre diferentes tipos de emergencias. La institución señaló que la situación afecta la posibilidad de intervenir ante incendios, accidentes y otras emergencias que puedan registrarse en el departamento.

La característica de estas situaciones hace que la disponibilidad de unidades resulte especialmente relevante, ya que se trata de acontecimientos que pueden requerir una respuesta inmediata y el desplazamiento del personal hacia el lugar donde se produce el hecho.

Por eso la situación adquiere particular relevancia durante un período señalado por la propia institución como de alertas y aumento de los siniestros forestales.