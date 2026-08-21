Sol y más primaverita para terminar la semana en Catamarca

El pronóstico del tiempo llegando al fin de semana se anticipa con estabilidad. La principal característica será la continuidad de la primaverita, por lo menos hasta este viernes. Para confirmar, el cielo se mostrará despejado desde la madrugada, aunque el panorama cambiará parcialmente durante la mañana con la aparición de algunas nubes. Hacia la tarde volverá a predominar el sol, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas del viernes

En cuanto al registro del termómetro, el día comenzó con 8 grados promedio en horas de la madrugada y cielo despejado. Convirtiéndose en la mínima prevista para toda la jornada del viernes. Luego durante la mañana se registrarán unos 10 grados, previo al ascenso de temperatura que se producirá posteriormente. De hecho, ya durante la tarde se dará el momento más cálido de la jornada, marcando los 24 grados de máximo.

Durante la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente y se ubicará en los 16 grados.

El cielo y la primaverita

Durante la mañana, el cielo se presentará con condiciones ligeramente nubladas. Avanzando, en la tarde llegará el momento del sol pleno para ser disfrutado. En el final de la jornada volverá la nubosidad pero leve.

Qué pasará con el viento

En las primeras horas el viento estará soplando desde el Sudoeste, manteniendo además una intensidad baja, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. En la mañana cambiará su dirección hacia el Este con una velocidad prevista entre 23 y 31 km/h.

Ya para la tarde habrá aumento de intensidad rotando otra vez. Soplará desde el Este entre los 23 y 31 hs y en la noche se mantendrá la orientación pero la intensidad descenderá entre los 7 y 12 km/h.

El comportamiento previsto para el viernes estará determinado por cambios en la nubosidad, un ascenso marcado de la temperatura hacia la tarde y una posterior disminución durante la noche.

