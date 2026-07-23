Si tenés cáscaras de cebolla en casa, poseés un tesoro: por qué conservarlas y para qué sirven

Luego de usar una cebolla en la cocina, la mayoría de las personas tira la cáscara a la basura sin pensarlo demasiado. Sin embargo, muchos ignoran que esta parte del vegetal puede reutilizarse de distintas maneras en el hogar antes de terminar entre los residuos.

Al contener pigmentos naturales, en especial las cáscaras de las cebollas amarillas y coloradas, se utilizaron durante mucho tiempo como colorante natural. Además, como se trata de un residuo vegetal, también pueden incorporarse al compost junto con otros restos orgánicos.

Para qué sirven las cáscaras de cebolla

Una de las maneras más conocidas de reutilizar la cáscara de la cebolla es hacer un tinte natural. Si se hierve una buena cantidad en agua, el líquido adquiere tonalidades que pueden ir desde el amarillo y el naranja hasta el rojo o el marrón, según del tipo de cebolla que se utilice.

Una vez que el agua toma color, se puede aprovechar para teñir telas y papeles destinados a distintas manualidades.

Como si fuera poco, las cáscaras pueden sumarse al compost. Al igual que sucede con otros restos vegetales, se descomponen de manera progresiva y pasan a formar parte de la materia orgánica que luego se utiliza en plantas y jardines.

Entre sus usos más prácticos aparecen:

Preparar tintes naturales: al hervirlas en agua liberan pigmentos amarillos, naranjas o rojizos.

al hervirlas en agua liberan pigmentos amarillos, naranjas o rojizos. Teñir huevos de manera casera: pueden utilizarse para darles color durante la cocción.

pueden utilizarse para darles color durante la cocción. Hacer manualidades: el agua coloreada puede aplicarse sobre determinados papeles o materiales.

el agua coloreada puede aplicarse sobre determinados papeles o materiales. Sumarlas al compost: pueden mezclarse con otros residuos orgánicos.

pueden mezclarse con otros residuos orgánicos. Dar color a caldos caseros: unas pocas capas exteriores bien limpias pueden aportar una tonalidad más intensa durante la cocción y retirarse antes de servir.

Cómo guardar las cáscaras de cebolla para reutilizarlas

Para conservarlas durante varios días, lo más importante es que estén completamente secas. Luego, se pueden guardar en una bolsa de papel, un recipiente abierto o un lugar ventilado hasta que se utilicen.

Si se van a usar en preparaciones culinarias, deben provenir de cebollas en buen estado, estar limpias y no presentar restos de humedad, moho o tierra. En caso de que aparezcan capas dañadas o en mal estado, deben descartarse.

De esta manera, las cáscaras de cebolla, que en la mayoría de las ocasiones terminan en la basura, pueden convertirse en un recurso útil para teñir, compostar o aprovechar de distintas maneras dentro de casa.