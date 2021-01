Solicitan al Gobernador Jalil fije posición sobre la implementación de la IVE en la provincia

Mediante Carta Documento presentada en la jornada de hoy al Gobernador de la provincia, Raúl Jalil, por la Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua por la no violencia (AMAN) se le solicita al primer mandatario que en un plazo de 48 horas lleve a cabo las acciones correspondientes para hacer valer los derechos de todos los catamarqueños. Esto en cuanto a la entrada en vigencia de la ley de Interrupción del Embarazo, puntualmente en nuestra provincia.

“Nuestro compromiso siempre ha sido trabajar por la erradicación de las violencias en Catamarca, y particularmente nos hemos comprometido públicamente en pelear por la inconstitucionalidad de la ley de aborto, recientemente aprobada. Seguiremos trabajando para defender nuestros principios e ideales de una vida sin violencias”, refieren desde la ONG a la hora de presentar la carta elevado al titular del Ejecutivo provincial.

A continuación transcribimos la carta:

Roxana Beatríz Díaz Vergara, dni 27524623, en carácter de Presidente de AMAM (asociación de mujeres en ayuda mutua por la no violencia), me dirijo a Usted, en su carácter de máxima autoridad de la provincia, y con motivo de entrar en vigencia la Ley Nacional 27.610, que regula el Aborto Libre en Argentina; con el fin de intimarlo a que en el plazo de 48 horas de recibida la presente, fije posición y lleve a cabo acciones que propendan a impedir que en Catamarca se lleve a cabo la muerte provocada y deliberada de personas por nacer, fundando mi petición en lo dispuesto en art. 75, inc. 22, 23, concordantes y subsiguientes de la C.N. y así también lo regulado en art. 65, III y concordantes de la Constitución Provincial).

La aplicación de la mencionada ley en todo el territorio catamarqueño debe ser impedida, habida cuenta de que se opone al principio básico defendido de modo explícito en la Constitución Nacional y en la Provincial, según la cual “todos los habitantes de la provincia ? tienen derecho para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad?” (Art. 7).

Así mismo, como representante de todos los catamarqueños le exijo haga respetar la Constitución Provincial, que de modo explícito y lejos de cualquier criterio interpretativo, otorga a las mujeres el derecho “a la protección y asistencia integral de la maternidad. A la compatibilización de su misión de madre y ama de casa con su actividad laboral” (Art. 65, apartado II, inc. 3°) y a los niños “el derecho a la vida, desde su concepción” (Art. 65, apartado III, inc. 1°). Es su rol el ser responsable de defender el federalismo, y la autonomía provincial a la hora de diagramar y aplicar políticas públicas para cuidar a los ciudadanos catamarqueños. Ante ello, le recuerdo que nuestra realidad social, económica y cultural dista mucho de la de otras provincias y en sus manos está el desarrollo de políticas de cuidado que respeten los derechos consagrados en el párrafo precedente. Entendiendo que cualquier violación a la Carta Magna de los catamarqueños, lo hace pasible de denuncia penal por incumplimiento en los deberes de funcionario público, y esperando la respuesta pertinente, le saludo atentamente. Queda usted debidamente notificado e intimado.