Solo tres provincias cumplirán los 190 días de clase y Catamarca quedará por debajo de los 180 efectivos

A pesar de que en noviembre el Consejo Federal de Educación (CFE) acordó un calendario escolar de 190 días de clase para 2026, solo tres de las 24 jurisdicciones cumplirán con esa meta. En ese escenario, Catamarca se ubica en el extremo opuesto: según la planificación oficial, quedaría con 178 días efectivos, por debajo incluso del mínimo legal histórico de 180.

Los datos surgen del informe "Calendarios escolares 2026: horas de clase y planificación provincial del año escolar", elaborado por Argentinos por la Educación (AxE). El estudio señala que únicamente Santiago del Estero (192 días), San Luis (191) y Mendoza (190) alcanzarán la cantidad de jornadas establecida en la resolución N° 484/2024.

La normativa elevó el piso a 190 días de clase, por encima de la Ley 25.864 de 2003, que fijaba un mínimo de 180 días. Además, los calendarios debían garantizar 760 horas reloj anuales en el nivel primario.

El relevamiento muestra que, tras la pandemia, el promedio nacional de días planificados creció de manera sostenida: pasó de 178 en 2020 a un pico de 187 en 2024. Sin embargo, en 2025 y 2026 el promedio retrocede a 185 días.

"El número de provincias que cumplen los 190 días aumentó desde cero en 2020 hasta ocho en 2025, pero vuelve a caer a tres para 2026", indicaron desde AxE.

Si bien 14 provincias no alcanzarán los 190 días, sí cumplirían con las 760 horas anuales debido a jornadas escolares superiores a cuatro horas diarias. Catamarca, en cambio, tiene planificados 178 días de clase, cifra que cae por debajo de los 180 días efectivos al descontar feriados y jornadas institucionales.

Horas mínimas: más de 700 mil alumnos afectados

El informe también advierte que siete provincias no garantizan el mínimo de 760 horas anuales para una proporción significativa de sus estudiantes de primaria: Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, San Juan, Río Negro, Buenos Aires y Chubut.

En Santa Cruz (91%), La Rioja (87%) y Tucumán (72%), más del 70% de los alumnos queda por debajo del piso establecido. En San Juan (51%), Río Negro (49%), Buenos Aires (25%) y Chubut (20%) también se registran incumplimientos.

En total, 718.712 estudiantes —equivalentes al 15% de la matrícula— no alcanzarían el mínimo anual.

El cálculo contempla la cantidad de días de clase, la duración de la jornada simple en cada provincia —que puede variar entre cuatro y cinco horas— y la proporción de alumnos que asisten a esa modalidad, según el Relevamiento Anual 2024 y consultas a las jurisdicciones.

"Hay un incumplimiento sostenido en numerosas jurisdicciones de lo que indica la resolución del Consejo Federal, que son los 190 días de clases o el equivalente en horas", señaló Teo Saralegui, coordinador de Investigación e Incidencia Pública de Asociación Conciencia.

Más planificación que cumplimiento real

El estudio aclara que los datos surgen de los calendarios oficiales y no del cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas edilicios, ausentismo o factores climáticos.

Flavio Buccino, especialista en gestión educativa, advirtió que el calendario escolar "no es un simple trámite administrativo; es la columna vertebral que organiza el tiempo de enseñanza". No obstante, planteó la preocupación por la distancia entre los días planificados y los efectivamente dictados.

"Sin un sistema de monitoreo nominal que registre lo que sucede día a día, los 190 días pueden quedar en una meta teórica", sostuvo.

Desde 2003, la ley 25.864 establece un mínimo de 180 días de clase para los niveles obligatorios. Tras la pandemia, el CFE elevó el umbral a 190 días o su equivalente en 760 horas anuales, criterio ratificado hasta el ciclo 2026. Sin embargo, el informe advierte que solo el 12% de las jurisdicciones alcanzará ese objetivo ampliado.

"Si bien hemos mejorado en el cumplimiento de la meta de 180 días, la inmensa mayoría no cumple con el acuerdo federal de llegar a 190", afirmó Gustavo Zorzoli, uno de los autores del estudio.

Cómo impacta en el aprendizaje

Especialistas coinciden en que la cantidad de horas y días de clase no es un dato secundario, sino una condición indispensable para el aprendizaje.

La doctora en Sociología de la Educación Cecilia Veleda señaló que "el tiempo de clase es una condición insuficiente pero indispensable para que ocurra el aprendizaje". Aun tomando como referencia las 760 horas, Argentina se ubica por debajo de países de la región como Costa Rica, Chile, Colombia o Brasil.

"Los contenidos que pretendemos enseñar en el nivel primario son cada vez más ambiciosos en un tiempo demasiado reducido", analizó.

Martín Nistal, analista de datos de AxE, sostuvo que existe evidencia internacional y local que demuestra la importancia del tiempo escolar. "Por supuesto que también importa la calidad de la clase, pero la cantidad también importa", afirmó.

Además, cuestionó la falta de sanciones y de información pública sobre el tiempo efectivo de clase. "Sabemos por múltiples relevamientos que los calendarios escolares terminan siendo más cortos que lo planificado y no hay un seguimiento a nivel escolar para que eso no suceda", señaló.

Para los especialistas, menos tiempo implica menos oportunidades para consolidar aprendizajes básicos, especialmente en Lengua y Matemática. También advirtieron que la pérdida de días no impacta de la misma manera en todos los sectores: en contextos vulnerables, el ausentismo es mayor y la reducción del tiempo escolar amplía las desigualdades.

Saralegui recordó que los resultados de las pruebas PISA 2022 mostraron que los estudiantes que faltaron menos en los días previos al examen obtuvieron mejores resultados en Matemática, Lengua y Ciencias. Aunque cumplir con los 190 días no resolverá por sí solo el ausentismo, lo consideró un paso indispensable: "Es el primer paso desde una organización jurisdiccional: garantizar lo que indica la ley".

El informe concluye con un llamado a fortalecer los sistemas de información pública sobre días y horas efectivas de clase, al advertir que la brecha entre el calendario oficial y el tiempo real de enseñanza impacta directamente en la calidad de los aprendizajes.