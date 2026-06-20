Solsticio de invierno: a qué hora empezará oficialmente la temporada más fría

El invierno astronómico comenzará en la Argentina este domingo 21 de junio, con la llegada del solsticio de invierno, un fenómeno que se producirá exactamente a las 05:24 de la madrugada (hora oficial), de acuerdo con datos del Servicio de Hidrografía Naval.

Este evento astronómico no solo marca un cambio de estación en el calendario, sino que representa un punto clave en la relación entre la Tierra y el Sol. En ese instante preciso, el hemisferio sur alcanza su mayor inclinación alejándose del Sol, lo que tiene consecuencias directas sobre la cantidad de luz solar que recibe el territorio argentino.

Como resultado inmediato, se registra la jornada con menos horas de luz del año, acompañada de la noche más larga, un rasgo característico del solsticio invernal en esta parte del planeta. Este momento marca, además, el inicio formal de la estación más fría del año.

Consecuencias del solsticio: luz solar, temperaturas y dinámica estacional

El fenómeno del solsticio no solo tiene un significado astronómico, sino también climático. A partir de este punto del calendario, comienza un proceso gradual en el que los días empiezan a extenderse lentamente, aunque de manera casi imperceptible en las primeras semanas.

Sin embargo, este cambio en la duración de la luz solar no implica un alivio inmediato en las temperaturas. Por el contrario, los registros climáticos indican que el frío más intenso suele manifestarse semanas después, con mayor frecuencia durante los meses de julio y comienzos de agosto.

Este desfase entre el momento astronómico del solsticio y el pico de las bajas temperaturas es una característica habitual del comportamiento climático estacional, que se expresa de manera progresiva en gran parte del país.

Pronóstico para el domingo 21 de junio: condiciones en el Área Metropolitana

Para la jornada en la que se inicia oficialmente el invierno, el pronóstico anticipa condiciones específicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

Estado del cielo: mayormente nublado

mayormente nublado Temperatura máxima: cercana a 14 °C

cercana a Temperatura mínima: en torno a 7 °C

en torno a Precipitaciones: escasa probabilidad

escasa probabilidad Vientos: leves

Estas condiciones se enmarcan dentro de un escenario típico de la época invernal, con temperaturas bajas propias del inicio de la estación y una atmósfera estable, sin eventos meteorológicos significativos previstos en términos de precipitaciones.

Panorama nacional: transición estacional en todo el territorio

En el resto del país, el ingreso al invierno 2026 se presenta como un escenario de transición. Las condiciones generales estarán caracterizadas por el predominio de aire frío en la región central y sur, lo que refuerza el carácter invernal del inicio de la estación.

En contraste, en el norte del país podrían registrarse temperaturas algo más templadas, manteniendo una diferencia térmica respecto de las zonas más australes y centrales del territorio argentino.

Este comportamiento heterogéneo es consistente con la diversidad climática del país durante los cambios estacionales, donde el avance del aire frío no se manifiesta de manera uniforme en todas las regiones.

Duración del invierno y proyección estacional

El invierno 2026 se extenderá hasta el 22 de septiembre, fecha en la que el equinoccio dará paso a la primavera en el hemisferio sur. Este punto marca el cierre del ciclo invernal astronómico y la transición hacia una nueva estación caracterizada por el aumento progresivo de la radiación solar.

Durante este período, el país atravesará una etapa de consolidación del frío, con variaciones térmicas que acompañan el desarrollo típico de la estación.

Recomendaciones y comportamiento esperado de la temporada

Con el inicio del invierno astronómico, especialistas recomiendan tomar precauciones frente a las bajas temperaturas y reforzar los cuidados, especialmente en los grupos de riesgo, que pueden verse más expuestos a las condiciones propias de la estación.

Asimismo, se anticipa una temporada con características variables, en la que podrán alternarse episodios de frío más intenso con períodos más moderados, reflejando la dinámica habitual del invierno en el país.