Sostienen que Catamarca todavía no registró casos de la variante Delta

Tras las declaraciones la diputada Juana Fernández, el ministerio de Salud de la provincia salió a desmentir los dichos que afirmaban la existencia de variante Delta en nuestra provincia.

Según el comunicado emitido por la cartera sanitaria, este organismo “se ve obligado a aclarar la información vertida por la misma en calidad de lego, y desmentir afirmaciones puntuales deliberadamente falsas que han provocado seria zozobra en la comunidad”. Asimismo sostienen que desde la dirección de Laboratorio de la provincia, todos los reportes enviados por el Instituto Malbrán en Buenos Aires, “ninguno da cuenta de la existencia de la Variante Delta en Catamarca”.

“De las últimas muestras enviadas en la Semana Epidemiológica 38 (SE38) al Instituto ANLIS Malbrán, se recibieron los siguientes resultados de variantes: 1 Mu (Variante de interés), 3 Lambda (ANDINA - Variante de interés), 1 Alpha (REINO UNIDO- Variante de preocupación) y 1 Gamma (MANAOS- Variante de preocupación)”, agregaron.

En cuanto a la variante Mu, que también y según los dichos de Fernández, era de circulación en la jurisdicción provincial, desde Salud sostienen que “la Variante Mu ha sido clasificada como “variante de interés”. Esto quiere decir que la misma no reviste preocupación por el momento, a diferencia de las variantes Alpha, Gamma y Delta”.

Desde el Ministerio de Salud explicaron además que la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio avanzará con la presentación de las respectivas acciones legales para que se presente el material probatorio, en caso de que exista, que permita respaldar las declaraciones radiales de la diputada en cuestión.

Los dichos de la polémica

La legisladora y presidenta del Comité Capital de la UCR había indicado en declaraciones radiales en referencia a la perioricidad del parte del COE que en este “tampoco dice que hay una cepa que se llama Mu y que afecta la parte respiratoria y que hay resultados de una Delta en la provincia”.

Fernández, que descartó saber cuántos casos hay en la provincia con estas variantes, sostuvo que los resultados de estas variante “los tiene el laboratorio central del Ministerio de Salud y no lo ha comunicado. Puedo decirle que al menos son dos casos, en Valle Viejo y en Capital. Podrían preguntarle a la ministra o al laboratorio, yo no voy a poner en mi boca cosas que no son”, había sentenciado.

Como integrantes además de la Comisión de Salud dijo que “se enteró ayer y está pidiendo informes al Ministerio de Salud”, aseguró que “hay cosas que se ocultan”.