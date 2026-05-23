Stray Kids en Argentina: todo sobre la venta de entradas para su primer show en Buenos Aires

La espera terminó para miles de fans argentinos: Stray Kids, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, confirmó su primer concierto en la Argentina.

El show se realizará el 14 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, como parte de "STRAYCITY", una serie especial de presentaciones que también incluirá fechas en Colombia, Brasil y México.

Cuándo salen a la venta las entradas para Stray Kids en Argentina

La venta general de entradas comenzará el 27 de mayo de 2026 a las 10:00 de la mañana.

Según confirmó la productora DF Entertainment, los tickets podrán comprarse con cualquier medio de pago desde el inicio de la venta.

Cómo comprar las entradas

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma oficial de venta All Access.

Inicio de venta: 27 de mayo a las 10:00.

27 de mayo a las 10:00. Modalidad: venta general.

venta general. Medios de pago: todos los habilitados por la plataforma.

Dónde será el show de Stray Kids en Argentina

La presentación tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, uno de los recintos más utilizados para grandes conciertos internacionales en el país.

Será la primera vez que Stray Kids actúe en suelo argentino desde su debut en 2017.

A diferencia de una gira convencional, STRAYCITY fue concebido como una experiencia inspirada en festivales, donde cada ciudad contará con invitados especiales diferentes.

La propuesta busca ofrecer una experiencia más amplia para los fans, combinando música, entretenimiento y distintas expresiones artísticas en un mismo evento.

En Buenos Aires, el lineup anunciado incluye a NEXZ, K40S y Cocho.

Las fechas de Stray Kids en Latinoamérica

La gira latinoamericana de STRAYCITY tendrá cuatro paradas confirmadas:

9 de septiembre: Bogotá

Bogotá 11 de septiembre: Río de Janeiro (como parte de Rock in Rio)

Río de Janeiro (como parte de Rock in Rio) 14 de septiembre: Buenos Aires

Buenos Aires 25 de septiembre: Ciudad de México

Formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, el grupo se convirtió en una de las bandas de K-pop más exitosas del mundo.

Con éxitos como God's Menu, MANIAC y S-Class, la banda construyó una enorme comunidad de seguidores en Argentina, que durante años pidió su llegada al país. Ahora, finalmente, los STAY argentinos tendrán la oportunidad de verlos en vivo por primera vez.