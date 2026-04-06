Subsidio energético para clubes: reunión informativa en el Estadio Bicentenario

Este martes 7 de abril a las 10 horas, en el Estadio Bicentenario, se llevará a cabo una reunión informativa sobre el subsidio energético destinado a clubes barriales, instituciones deportivas y entidades civiles sin fines de lucro, en una convocatoria que busca brindar precisiones sobre uno de los temas que hoy genera mayor interés dentro del entramado deportivo y social de Catamarca.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, con la participación asegurada de EC SAPEM, que tendrá un rol central dentro del encuentro al exponer en detalle el alcance del beneficio vigente para los consumos eléctricos.

La convocatoria se presenta como una instancia estratégica para instituciones que buscan sostener sus actividades en un contexto donde el costo de los servicios representa un aspecto determinante para el funcionamiento cotidiano de clubes y asociaciones civiles.

Despejando dudas

Uno de los principales objetivos de la jornada será ofrecer información precisa sobre el subsidio que implementa el Gobierno Nacional para los consumos eléctricos de:

Clubes barriales

Instituciones deportivas

Entidades civiles sin fines de lucro

En este marco, EC SAPEM tendrá a su cargo la explicación técnica del mecanismo de acceso al beneficio, así como los alcances de la asistencia tarifaria para los usuarios comprendidos dentro del universo institucional.

La presencia de la empresa energética en la reunión cobra relevancia porque permitirá que las entidades participantes puedan conocer de primera mano los requisitos, alcances y procedimientos vinculados al subsidio, un punto que viene despertando fuerte demanda de información.

La revalidación obligatoria

El interés por esta reunión se explica, en gran parte, por la necesidad de actualizar la inscripción para no perder el beneficio. Según se recordó, el Gobierno Nacional implementó una plataforma TAD (Trámite a Distancia) para que los clubes de barrio y de pueblo de todo el país realicen el proceso de revalidación obligatoria de inscripción, paso indispensable para acceder al esquema de tarifas subsidiadas de luz y gas.

Ese procedimiento administrativo aparece hoy como el punto más sensible para muchas instituciones, que necesitan confirmar su situación registral dentro del sistema para garantizar la continuidad del subsidio.

Entre los aspectos que se espera abordar durante la reunión figuran:

Funcionamiento de la plataforma TAD

Proceso de revalidación obligatoria

Requisitos para sostener el beneficio

Alcance de las tarifas subsidiadas

Aplicación en consumos eléctricos y de gas

Clubes y entidades

Para los clubes barriales y las instituciones civiles, el acceso a tarifas subsidiadas representa una herramienta fundamental para sostener actividades deportivas, recreativas y sociales.

La posibilidad de contar con costos energéticos reducidos impacta de manera directa en el mantenimiento de sedes, la iluminación de canchas y espacios deportivos, el funcionamiento de oficinas administrativas, la realización de actividades comunitarias, la continuidad de propuestas para niños, jóvenes y familias.

Por ese motivo, la jornada del martes se proyecta como un espacio de alto valor práctico para dirigentes, referentes institucionales y responsables administrativos.