"Supergripe" H3N2 en Argentina: crecen los casos sin antecedente de viaje y se encienden las alertas

La llamada "supergripe" H3N2 comienza a mostrar señales de expansión en la Argentina y suma un nuevo elemento que genera inquietud entre las autoridades sanitarias: la mayoría de los casos confirmados no presenta antecedentes de viaje internacional. El dato refuerza la hipótesis de una posible circulación prematura del virus en territorio nacional, en un contexto marcado por el aumento de contagios en el hemisferio norte.

Según el último informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta el momento fueron secuenciados 18 casos de influenza por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) Anlis-Malbrán. De ese total, nueve correspondieron al subclado J.2.4.1, conocido como cepa K, la variante que actualmente mantiene en alerta a los sistemas sanitarios a nivel mundial. Los restantes se distribuyeron entre los subclados J.2.3 (ocho casos) y J.2.2 (un caso).

Los análisis genómicos del virus se realizaron entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, y permitieron confirmar la presencia de la cepa K en cinco jurisdicciones del país: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza. De acuerdo con el informe oficial, los contagios se detectaron en personas de todas las franjas etarias, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

En cuanto a la situación clínica, cinco de los nueve casos del subclado K fueron diagnosticados en personas internadas, mientras que los otros cuatro correspondieron a pacientes ambulatorios. Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados a esta variante de la gripe.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la forma en la que se están produciendo los contagios. Al analizar los antecedentes de viaje de los pacientes infectados con el subclado K, las autoridades sanitarias detectaron que solo dos de los nueve casos consignaron haber estado recientemente en el exterior, específicamente en Europa. Otros tres habían viajado dentro del país —uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego—, mientras que los cuatro restantes no refirieron ningún tipo de desplazamiento previo.

Consultadas fuentes oficiales sobre si estos datos permiten suponer que la cepa ya estaría circulando de manera temprana en la Argentina, desde el sistema de salud evitaron sacar conclusiones definitivas. "Por ahora siguen siendo pocos los casos, por lo que no se puede establecer un patrón claro", señalaron. Sin embargo, admitieron que los contagios necesariamente implican contacto con personas que llegaron del exterior, lo que podría indicar una transmisión comunitaria incipiente o la presencia de casos asintomáticos o con síntomas leves que no fueron detectados.

Otro dato relevante del informe del Malbrán es que 14 de los 18 casos secuenciados no registraban antecedentes de vacunación contra la gripe. En cuanto a la distribución por sexo, el 61 por ciento de los casos correspondió a varones. Dentro del subclado K, seis de los contagios se dieron en hombres y tres en mujeres.

La preocupación sanitaria se potencia al observar lo que ocurre en el hemisferio norte, donde actualmente transcurre la temporada invernal. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó que durante la semana que finalizó el 27 de diciembre se alcanzó un récord de hospitalizaciones por gripe, con 4.546 personas internadas, lo que representó un incremento del 24 por ciento respecto de la semana anterior.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró una serie de recomendaciones para prevenir la transmisión del virus. Entre ellas, mantener completos los esquemas de vacunación, realizar un lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir objetos personales como vasos o cubiertos.

También se aconseja limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, ventilar adecuadamente los ambientes cerrados y que quienes presenten síntomas respiratorios eviten el contacto con otras personas hasta haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre, sin el uso de antitérmicos. Para quienes viajen o regresen de países con circulación de influenza, se recomienda extremar las medidas de prevención y consultar ante la aparición de síntomas.