Teatro para toda la familia en el Pueblo Perdido de la Quebrada

Este sábado se presenta "Cirilo, una aventura desopilante"

30 Enero de 2026 19.12

Una propuesta artística pensada para el disfrute de grandes y chicos llega este fin de semana a la ciudad con "Cirilo, una aventura desopilante", un espectáculo de teatro y clown que se presentará el sábado 31 a las 18:00 horas en el Pueblo Perdido de la Quebrada (Ruta Provincial N°4 - KM 4). La entrada es libre y gratuita, y se realiza en el marco del ciclo "El Verano va con vos" que impulsa la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

La obra propone un recorrido lúdico y participativo a través del personaje de Cirilo, un clown que, mediante la pantomima, el humor, el juego corporal, los efectos sonoros y el intercambio directo con el público, va transitando diversas situaciones cómicas que invitan a la reflexión y al aprendizaje, especialmente pensadas para niñas, niños y sus familias.

Con una duración aproximada de 50 minutos, el espectáculo presenta escenas dinámicas y muy graciosas, donde Cirilo se transforma en distintos personajes —desde un ninja samurái hasta una figura mediática obsesionada con las redes sociales— dejando mensajes vinculados a la importancia de reírse de uno mismo, enfrentar los problemas con humor y comprender que siempre es posible encontrar soluciones.

"Cirilo, una aventura desopilante" es una creación del actor y docente Patricio Gómez de la Torre, integrante del grupo teatral Cumiclo, y surge a partir de un proceso de investigación artística y formación desarrollado durante varios años, con capacitaciones junto a referentes del clown y experiencias en festivales y encuentros teatrales nacionales e internacionales.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico se continúa promoviendo este tipo de propuestas recreativas gratuitas, que fortalecen la oferta turística de la ciudad, generando espacios de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad durante la temporada de verano.

Para conocer la agenda completa de actividades del verano, se invita a seguir las novedades en la web www.sfvc.travel o en las redes sociales oficiales: SFVC Turismo.

