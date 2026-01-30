Teatro para toda la familia en el Pueblo Perdido de la Quebrada

Una propuesta artística pensada para el disfrute de grandes y chicos llega este fin de semana a la ciudad con "Cirilo, una aventura desopilante", un espectáculo de teatro y clown que se presentará el sábado 31 a las 18:00 horas en el Pueblo Perdido de la Quebrada (Ruta Provincial N°4 - KM 4). La entrada es libre y gratuita, y se realiza en el marco del ciclo "El Verano va con vos" que impulsa la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

La obra propone un recorrido lúdico y participativo a través del personaje de Cirilo, un clown que, mediante la pantomima, el humor, el juego corporal, los efectos sonoros y el intercambio directo con el público, va transitando diversas situaciones cómicas que invitan a la reflexión y al aprendizaje, especialmente pensadas para niñas, niños y sus familias.

Con una duración aproximada de 50 minutos, el espectáculo presenta escenas dinámicas y muy graciosas, donde Cirilo se transforma en distintos personajes —desde un ninja samurái hasta una figura mediática obsesionada con las redes sociales— dejando mensajes vinculados a la importancia de reírse de uno mismo, enfrentar los problemas con humor y comprender que siempre es posible encontrar soluciones.

"Cirilo, una aventura desopilante" es una creación del actor y docente Patricio Gómez de la Torre, integrante del grupo teatral Cumiclo, y surge a partir de un proceso de investigación artística y formación desarrollado durante varios años, con capacitaciones junto a referentes del clown y experiencias en festivales y encuentros teatrales nacionales e internacionales.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico se continúa promoviendo este tipo de propuestas recreativas gratuitas, que fortalecen la oferta turística de la ciudad, generando espacios de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad durante la temporada de verano.

Para conocer la agenda completa de actividades del verano, se invita a seguir las novedades en la web www.sfvc.travel o en las redes sociales oficiales: SFVC Turismo.