Termos bajo sospecha: cómo detectar recipientes falsificados o fabricados con materiales peligrosos

En la Argentina, el termo ocupa un lugar central en la vida diaria de millones de personas. El mate, el café o el té forman parte de jornadas laborales, viajes extensos, encuentros familiares y rutinas domésticas que se repiten todos los días. Precisamente por esa presencia constante, la aparición de productos falsificados o elaborados con materiales inseguros comenzó a generar creciente preocupación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia orientada a consumidores y usuarios habituales de termos y mates metálicos. El foco estuvo puesto en la circulación de recipientes que podrían contener sustancias tóxicas capaces de afectar la salud humana, especialmente cuando se utilizan con líquidos calientes de manera frecuente.

Entre las sustancias mencionadas aparece el plomo, un componente asociado a intoxicaciones y a distintos problemas de salud cuando existe exposición prolongada. Según explicó el organismo, el calor puede acelerar procesos químicos que favorecen la liberación de partículas peligrosas hacia las bebidas que luego consume la persona.

El problema detrás de las imitaciones

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la ANMAT es que muchos de estos productos resultan difíciles de identificar a simple vista. Las imitaciones suelen reproducir diseños, colores y estilos similares a los de marcas reconocidas, lo que complica distinguir un producto original de una copia.

Sin embargo, la principal diferencia se encuentra en los materiales utilizados durante la fabricación. Algunos recipientes son elaborados con metales no aptos para el contacto alimentario o con mezclas no certificadas que buscan reducir costos de producción.

En esos casos, el contacto permanente con bebidas calientes puede derivar en la liberación de componentes químicos hacia el líquido contenido en el termo o el mate metálico.

Los efectos sobre la salud pueden variar según el tiempo de exposición y el tipo de material involucrado. Entre los síntomas mencionados aparecen:

Náuseas.

Dolor abdominal.

Malestar estomacal.

Mareos.

Intoxicaciones por metales pesados.

Especialistas remarcaron que el riesgo aumenta cuando el recipiente se utiliza diariamente y se expone de manera constante a altas temperaturas.

La importancia del acero inoxidable adecuado

Dentro de las recomendaciones oficiales, uno de los puntos centrales tiene relación con el tipo de acero utilizado en el interior del termo.

La ANMAT indicó que conviene elegir productos elaborados con acero inoxidable de la serie 300, considerado apto para el contacto con alimentos y bebidas. Este material ofrece mayor resistencia a la corrosión y reduce las posibilidades de liberación de sustancias peligrosas cuando entra en contacto con líquidos calientes.

En contraste, algunos productos falsificados utilizan metales de menor calidad o mezclas de composición incierta para abaratar costos.

El problema es que esa diferencia muchas veces no puede detectarse visualmente. Por ese motivo, el organismo insistió en la necesidad de revisar cuidadosamente el rotulado y la información técnica antes de concretar una compra.

El cumplimiento del Código Alimentario Argentino

Otro aspecto destacado en la advertencia oficial es el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.

Los termos y recipientes destinados al consumo humano deben respetar normas sanitarias específicas vinculadas con envases y utensilios alimentarios. Esto implica que los materiales utilizados fueron evaluados para garantizar que no transfieran sustancias peligrosas hacia los líquidos.

La ANMAT advirtió que numerosos productos comercializados de manera informal no cumplen con esas exigencias básicas.

Por esa razón, el organismo recomendó evitar compras realizadas en sitios no confiables o publicaciones que no brinden información clara sobre el fabricante y las características del producto.

La trazabilidad como señal de confianza

La procedencia identificable del producto también apareció como un elemento clave dentro de las recomendaciones oficiales.

Según indicó la ANMAT, un recipiente seguro debe exhibir información visible y verificable sobre:

Fabricante.

Importador.

País de origen.

Datos de contacto.

Número de lote o identificación.

La ausencia de estos datos constituye una señal de alerta.

Especialistas señalaron que los artículos falsificados suelen presentar etiquetas incompletas, errores ortográficos o directamente carecer de información básica relacionada con su fabricación.

Además, contar con esa identificación resulta fundamental cuando aparece un problema sanitario, ya que permite rastrear el origen del producto y aplicar medidas preventivas.

El etiquetado y los detalles que pueden anticipar irregularidades

La revisión del etiquetado fue otro de los puntos enfatizados por el organismo.

Toda la información debe encontrarse en español, ser legible y describir correctamente las características del producto. Entre los datos considerados importantes figuran:

Instrucciones de uso.

Advertencias.

Tipo de material.

Cuidados de limpieza.

Recomendaciones de temperatura.

La ANMAT advirtió que muchos productos falsificados presentan textos mal traducidos, impresiones de baja calidad o errores evidentes de redacción. Aunque puedan parecer detalles menores, esas irregularidades suelen funcionar como indicadores tempranos de problemas más profundos vinculados a la fabricación.

Cuando el precio también puede ser una advertencia

Otro de los elementos señalados tanto por especialistas como por organismos oficiales tiene relación con el precio del producto.

La ANMAT explicó que valores extremadamente bajos respecto de otros modelos similares pueden reflejar el uso de materiales más económicos y de calidad inferior.

Muchas imitaciones buscan atraer compradores mediante ofertas llamativas o descuentos exagerados. Sin embargo, el problema suele aparecer después, cuando el recipiente comienza a deteriorarse rápidamente o evidencia fallas de fabricación.

Expertos en consumo remarcaron que un termo seguro requiere determinados estándares industriales que difícilmente puedan sostenerse con costos demasiado reducidos.

Las señales físicas que no conviene ignorar

Más allá del origen y el etiquetado, la apariencia general del producto también puede ofrecer indicios importantes.

La ANMAT recomendó evitar recipientes que presenten:

Olores extraños.

Partes deformadas.

Terminaciones defectuosas.

Pintura descascarada.

Superficies irregulares.

Tapas mal ajustadas.

Estos signos pueden revelar procesos de fabricación deficientes o materiales inseguros.

Además, los consumidores deben prestar atención a cambios en el sabor de las bebidas o a la aparición de olores metálicos luego de algunos usos. Ante cualquiera de esas situaciones, la recomendación oficial es dejar de utilizar el producto inmediatamente.

En un contexto donde los termos forman parte inseparable de la vida cotidiana argentina, la advertencia de la ANMAT expone una problemática que combina consumo masivo, falsificaciones y riesgos sanitarios. La revisión del material, el origen, el etiquetado y la calidad general del producto aparece así como una medida preventiva fundamental para reducir peligros asociados a recipientes que, aunque parezcan inofensivos, pueden convertirse en una fuente silenciosa de exposición a sustancias tóxicas.