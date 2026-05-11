Diez beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

La vitamina D ocupa actualmente un lugar central dentro de las investigaciones médicas vinculadas a la prevención de enfermedades y al funcionamiento integral del organismo. Aunque históricamente fue relacionada principalmente con la salud de los huesos, en los últimos años diversos estudios científicos ampliaron el conocimiento sobre sus efectos y revelaron beneficios que alcanzan al sistema inmunológico, cardiovascular, neuromuscular y cognitivo.

Especialistas y organismos sanitarios internacionales coinciden en señalar que el déficit de vitamina D es frecuente en gran parte de la población mundial. Factores como la escasa exposición solar, la pigmentación de la piel, la edad, la ubicación geográfica o determinadas enfermedades dificultan que el cuerpo produzca niveles adecuados de este nutriente esencial.

El organismo humano obtiene vitamina D principalmente a través de la exposición directa al sol sobre la piel. En menor medida también puede incorporarse mediante alimentos específicos o suplementos.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Salud británico, cerca del 50% de los adultos en el Reino Unido presentan niveles inferiores a los recomendados.

Los beneficios comprobados de la vitamina D

Las investigaciones científicas más recientes identificaron múltiples beneficios asociados a niveles adecuados de vitamina D. Entre los principales efectos comprobados se encuentran:

Fortalecimiento óseo y dental.

Mejora de la función muscular.

Refuerzo del sistema inmunológico.

Protección cardiovascular.

Participación en funciones neurológicas.

Influencia positiva sobre la salud mental.

Mejora en tratamientos oncológicos.

Los estudios también comenzaron a relacionar la vitamina D con la prevención de enfermedades crónicas y con una mejor recuperación frente a distintos cuadros médicos.

Mejor respuesta en tratamientos contra el cáncer

Uno de los hallazgos recientes más relevantes surgió de un ensayo clínico realizado en Brasil con 80 mujeres mayores de 45 años que atravesaban tratamientos de quimioterapia neoadyuvante por cáncer de mama.

La investigación mostró que la suplementación diaria con 2.000 UI de vitamina D elevó la tasa de respuesta patológica completa del 24% al 43% en comparación con el grupo placebo.

Según el estudio, el aumento de los niveles séricos de vitamina D estuvo asociado a mayores probabilidades de remisión.

Impacto cardiovascular

Otra investigación desarrollada por Intermountain Health observó que la administración de vitamina D3 a pacientes que habían sufrido un infarto redujo un 50% el riesgo de un segundo episodio cardiovascular.

La epidemióloga cardiovascular Heidi May señaló además que no se detectaron efectos adversos importantes relacionados con el uso de dosis elevadas de vitamina D3 en los pacientes estudiados.

A su vez, el profesor David Llewellyn indicó que niveles bajos de vitamina D se relacionan de forma constante con peores resultados cardiovasculares y mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

Prevención del deterioro cerebral

Los estudios también comenzaron a profundizar sobre el rol de la vitamina D en la salud cerebral. Una investigación realizada en Estados Unidos sobre más de 1.600 personas determinó que quienes presentaban deficiencia leve de vitamina D tenían:

53% más probabilidades de desarrollar demencia.

69% más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer.

En casos de deficiencia grave, el riesgo llegaba a duplicarse. Los especialistas sostienen que la vitamina D puede atravesar la barrera hematoencefálica y contribuir a:

Reducir inflamación cerebral.

Disminuir el estrés oxidativo.

Favorecer la eliminación de depósitos proteicos asociados al Alzheimer.

Salud ósea, muscular y neuromuscular

El efecto más conocido de la vitamina D sigue siendo su rol en la absorción de calcio y fósforo, fundamentales para la mineralización ósea y dental. La insuficiencia de este nutriente puede provocar:

Raquitismo en niños.

Osteomalacia en adultos.

Mayor riesgo de fracturas.

Incremento de caídas en adultos mayores.

Un estudio publicado en 2022 confirmó que la suplementación reduce significativamente el riesgo de caídas en personas con déficit comprobado.

Además, investigaciones recientes mostraron que la deficiencia de vitamina D incrementa en un 70% el riesgo de dinapenia, es decir, pérdida de fuerza muscular asociada al envejecimiento.

La vitamina participa activamente en:

La reparación muscular.

La contracción de los músculos.

La transmisión neuromuscular.

El funcionamiento del sistema nervioso.

El sistema inmunológico y la salud mental

Diversos estudios también destacan el rol de la vitamina D en la respuesta inmunológica. Los especialistas sostienen que ayuda al organismo a combatir bacterias y virus y puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias en personas con déficit.

En paralelo, algunas investigaciones señalaron beneficios sobre el estado de ánimo en pacientes con trastorno depresivo mayor y bajos niveles de vitamina D, aunque remarcan que todavía se necesitan más estudios para establecer conclusiones definitivas.

Quiénes necesitan mayor atención

Las recomendaciones de ingesta varían según la edad, la exposición solar y las condiciones de salud de cada persona. El NHS recomienda una ingesta diaria de:

10 microgramos.

Equivalentes a 400 UI.

Para adultos y niños mayores de cinco años durante meses de baja exposición solar.

Los grupos considerados de riesgo incluyen:

Adultos mayores.

Mujeres embarazadas.

Personas con piel oscura.

Personas con escasa exposición solar.

Pacientes con enfermedades intestinales o trastornos de absorción.

Fuentes naturales y riesgos del exceso

Entre los alimentos ricos en vitamina D se encuentran:

Pescados grasos.

Yema de huevo.

Productos lácteos.

Hongos.

Cereales fortificados.

Jugos enriquecidos.

Los especialistas advierten además que la suplementación excesiva puede provocar hipercalcemia y generar:

Náuseas.

Vómitos.

Debilidad muscular.

Sed excesiva.

Arritmias.

Insuficiencia renal.

Por ese motivo, remarcan que cualquier suplementación debe realizarse bajo supervisión médica y a partir de controles adecuados de laboratorio.

Las investigaciones continúan ampliando el conocimiento sobre la vitamina D y consolidan su importancia como uno de los nutrientes más relevantes para múltiples funciones del organismo humano.