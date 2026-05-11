Marcha Federal Universitaria: la UNCA se suma en defensa de la educación pública

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) participará este martes de la 4° Marcha Federal Universitaria, una movilización convocada en todo el país para reclamar la plena aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y exigir la recomposición salarial del sector docente.

La convocatoria reunirá a docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias, quienes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad académica nacional en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.

En Catamarca, la concentración comenzará a las 16.30 frente a la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, ubicada en el Paseo General Navarro. Desde allí, la columna avanzará por calle República hasta Junín y culminará con un acto central en la explanada de la UNCA. La movilización fue convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, en un contexto marcado por la disputa judicial y política en torno a la aplicación de la Ley 27.795.

El eje del reclamo: la aplicación de la Ley 27.795

El principal reclamo de la jornada gira en torno al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en agosto de 2025.

La norma atravesó un extenso recorrido institucional y político:

Fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025.

Posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025.

La Cámara de Diputados insistió con su aprobación el 17 de septiembre.

El Senado hizo lo propio el 2 de octubre.

Finalmente, el Ejecutivo quedó obligado a promulgarla el 21 de octubre de 2025.

Sin embargo, pese a la promulgación, el Gobierno suspendió su aplicación argumentando que la ley no contemplaba de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

Esa decisión derivó en una disputa judicial que todavía continúa abierta y que mantiene en tensión al sistema universitario nacional.

La intervención judicial y la disputa con el Ejecutivo

Frente a la suspensión de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la norma. En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar ordenando la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados específicamente a:

La recomposición salarial docente.

Las becas estudiantiles.

Esa resolución judicial fue confirmada en marzo de 2026 por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

En su resolución, la Cámara sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso invocando otra norma anterior.

Posteriormente, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras el máximo tribunal analiza si acepta el planteo, la medida cautelar quedó suspendida y el Estado no se encuentra obligado actualmente a transferir los fondos reclamados.

La situación de los hospitales universitarios

Dentro de las preocupaciones manifestadas por los gremios también apareció la situación de los hospitales universitarios, cuya demanda, según indicaron, creció de manera considerable durante los últimos meses.

Morales advirtió que esos centros de salud registraron un incremento de atención "más del 200 o 300 por ciento", producto del aumento de pacientes que dejaron de contar con cobertura de prepagas y obras sociales.

Ese escenario fue planteado como una muestra adicional del impacto que atraviesan las instituciones públicas en medio del conflicto presupuestario y salarial que afecta al sistema universitario nacional.