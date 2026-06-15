Tiempo en Catamarca: días nublados, ráfagas y alerta por una ola de frío

El pronóstico para la Capital configura un escenario de estabilidad atmosférica relativa, caracterizado por la persistencia de un cielo mayormente nublado durante varios días consecutivos y una ausencia total de precipitaciones previstas.

En este marco, se destaca un comportamiento térmico contenido, con mínimas que se mantienen en valores bajos propios de la temporada y máximas que oscilan dentro de un rango moderado. A ello se suma la aparición de distintos regímenes de viento según la jornada, que aportan variabilidad al panorama general sin alterar la tendencia dominante.

En términos generales, se anticipa:

Cielo mayormente nublado de manera sostenida.

de manera sostenida. Precipitaciones estimadas en 0 mm .

. Variaciones térmicas moderadas entre jornadas.

Cambios en la intensidad y dirección del viento.

Posibles fenómenos de visibilidad reducida hacia el final de la semana.

Martes 16/06: estabilidad, nubosidad y viento leve del sur

Para el día martes 16/06, el pronóstico indica la continuidad de un cielo mayormente nublado, consolidando la tendencia de cobertura nubosa persistente en la región.

Las condiciones térmicas previstas marcan una amplitud moderada entre la mañana y la tarde:

Temperatura mínima: 8°C

8°C Temperatura máxima: 18°C

Este rango refleja un inicio de jornada frío, seguido por una tarde relativamente más templada dentro del contexto general de la semana.

En cuanto al viento, se prevé un comportamiento leve:

Dirección: sur

sur Velocidad: 10 km/h

Este flujo de aire suave desde el sector sur contribuye a mantener la estabilidad general de la atmósfera sin generar cambios bruscos en las condiciones.

Un dato relevante que refuerza la estabilidad del día es la ausencia total de lluvias:

Precipitación estimada: 0 mm

En conjunto, el martes se presenta como una jornada de transición dentro de un esquema persistente de nubosidad, con temperaturas contenidas y sin eventos de inestabilidad.

Miércoles 17/06: leve descenso térmico y aumento del viento en la noche

El miércoles 17/06 mantiene la tendencia de cielo mayormente nublado, sin modificaciones significativas en la cobertura del cielo respecto al día anterior.

Sin embargo, se observa un leve cambio en el comportamiento térmico, con un descenso tanto en la mínima como en la máxima:

Temperatura mínima: 9°C

9°C Temperatura máxima: 16°C

Este descenso acentúa una sensación térmica algo más fresca durante la tarde, en comparación con el martes.

El viento adquiere un protagonismo mayor hacia el final de la jornada. Durante el atardecer y la noche se espera:

Dirección del viento: noreste

noreste Ráfagas: entre 20 y 35 km/h

Este incremento en la intensidad del viento constituye uno de los elementos más destacados del día, aportando dinamismo al cierre de la jornada tras un período diurno más estable.

Al igual que en el resto del período analizado, se mantiene la ausencia de precipitaciones:

Precipitación estimada: 0 mm

De este modo, el miércoles combina nubosidad persistente, leve descenso térmico y un aumento del viento en horas vespertinas y nocturnas.

Extensión del escenario: nieblas aisladas y descenso térmico hacia la próxima semana

Más allá del comportamiento de martes y miércoles, el pronóstico incorpora un dato adicional relevante que amplía la perspectiva meteorológica hacia el final de la semana y el inicio del próximo período.

Se indica que:

Durante la madrugada y el amanecer del jueves y viernes, no se descarta la formación de bancos de niebla aislados.

Este fenómeno potencial introduce una variable de reducción de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día, asociada a condiciones de enfriamiento nocturno y humedad suficiente para la condensación en capas bajas de la atmósfera.

Finalmente, el panorama se completa con una tendencia más marcada a mediano plazo:

Para la próxima semana, se espera un descenso pronunciado de la temperatura.

Este cambio proyectado sugiere una transición hacia condiciones más frías, que contrastan con la relativa estabilidad térmica observada en los días analizados inicialmente.